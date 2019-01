Großer Umzug und viele neue Ideen

SCHWETZINGEN/PLANKSTADT.Es ist ein Ausverkauf der besonderen Art, der die Herzen von Sammlern, Schnäppchenjägern und Antiquitätenliebhabern höher schlagen lässt. Noch bis Samstag, 9. Februar, zahlen sie nur die Hälfte auf alles, was in der großen Verkaufshalle der Findus Metropol in der Robert-Bosch-Straße 6 in Schwetzingen zu finden ist. „Wir haben Möbel und Einrichtungsgegenstände, Geschirr, Textilien, Kleidung und Schuhe sowie Elektroartikel und Haushaltsutensilien, Bücher und Spiele“, wirft Geschäftsführer Matthias Gött einen Blick auf die gesammelten Schätze, die allesamt aus Haushaltsauflösungen stammen. Zugleich steht auch das Inventar des Unternehmens, darunter Regale und Schränke, zum Verkauf.

Der Grund für den großen Ausverkauf findet sich im Nachbarort, genauer gesagt in der Schubertstraße in Plankstadt (ehemals S+U-Markt), wo das Team von Findus Metropol ab Freitag, 15. Februar, den neuen Sitz aufschlägt. In der 500 Quadratmeter großen Verkaufshalle geht es dann für die Kunden auf Schnäppchenjagd und am Eröffnungstag gibt es eine große Feier. „Mit der neuen Lokalität bringen wir frischen Wind ins Unternehmen – der Zeitpunkt ist perfekt“, sagt Gött, „schließlich feiern wir in diesem Jahr unser 15-jähriges Bestehen.“ Findus Metropol widmet sich Haushaltsauflösungen jeder Art und verbucht durchschnittlich 300 Einsätze pro Jahr, wobei Matthias Gött und sein Team Zimmer in Pflegeheimen innerhalb von 36 Stunden, Wohnungen, aber auch ganze Häuser leer räumen.

Für den neuen Standort hat der Firmeninhaber viele Ideen parat. Ein Highlight ist die neue Vintage-Werkstatt, die zwei Mitarbeiterinnen direkt am Standort betreiben. „Die Kombination ist perfekt. Bei unseren Haushaltsauflösungen erhalten wir viele antike Möbelstücke, die mit ein bisschen Pflege und Kreativität in besonderem Glanz erscheinen“, zeigt sich Gött begeistert vom neuen Angebot. Kurse sollen ebenfalls in der neuen Vintage-Werkstatt angeboten werden, sodass das eigene Lieblingsstück eine ganz persönliche Note erhält. Bei den angebotenen Artikeln gibt es eine Änderung. „Wir verkaufen künftig Elektrogeräte, die über eine Restgarantie verfügen“, erklärt Gött, der die Qualität von Findus Metropol in diesem Bereich heben will.

Klar ist für den Geschäftsführer, dass auch am neuen Standort ein Kleidercontainer aufgestellt werden soll. Gebrauchte Textilien können hier einfach und kostenfrei entsorgt werden. „Wir stellen uns damit gegen die illegalen Kleidercontainer, verkaufen die Kleidung als sogenannten Rohstoff weiter und tun gleichzeitig etwas Gutes“, sagt Gött. Pro Kilo Kleidung spendet er 20 Cent an Kindergärten und Bedürftige der Region. Erst kürzlich hat der Plankstadter Kindergarten St. Martin davon profitiert und freut sich nun über ein neues Schaukeltier für den Außenspielbereich im Wert von 1600 Euro. cat

