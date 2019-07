Großinvestition in Innovation

Das Posthotel Achenkirch am Tiroler Achensee ist eine Urlaubsadresse für Erwachsene, deren Erholungswert kaum zu überbieten ist. Eine sagenhafte Kraftquelle auf Fünf-Sterne-Niveau schmiegt sich zwischen den glasklaren See und die Berge der österreichischen Alpen.

Die jüngsten Erweiterungen und Erneuerungen des Posthotels sind aufsehenerregend. Drei Jahre lang – und rund um das 100-Jahre-Jubiläum im vergangenen Jahr – hat die Hotelier-Familie Reiter das renommierte Haus für höchste Ansprüche erwachsener Urlauber weiterentwickelt und neue Maßstäbe in der Hotellerie mit Spitzenleistungen verknüpft. Ein Investitionsvolumen von 20 Millionen Euro rückt das persönliche Wohlbefinden des Gastes mehr denn je in den Mittelpunkt. Was aus dem alten Stammhaus des Wellnessresorts geworden ist, sprengt viele Rahmen. Moderner, gesunder Lifestyle hat Einzug gehalten. Ein lichtdurchfluteter Kraftraum am letzten Stand der Dinge für Kardio-, Kraft- und Functionaltraining wurde eingerichtet. Die oberen Stockwerke beheimaten neue „Signature Suiten“, die nach dem japanischen Ästhetik-Konzept „Wabi Sabi“ gestaltet sind. Wohnlich puristische Gemütlichkeit mit Blick in die freie Natur, Holz, Leinen und Heilerde als Wandputz lassen die Grenzen zwischen Innen und Außen verschwimmen. Das Gesundheitsrestaurant Tenzo, eine Showküche und eine gemütliche Terrasse sowie Lese- und Spielräume machen das neue Stammhaus komplett. Neu finden Hotelgäste im „Delikatessenmarkt“ am Buffet duftende Brotsorten, knackige Salate und feine Käsesorten. Im integrierten Salatgewächshaus sehen Vitaminliebhaber, wie das frische Gemüse gedeiht.

Die vielfältige Wasserwelt erstrahlt im neuen Glanz. Nicht nur, dass der erneuerte Whirlpool das Badevergnügen bereichert. Exquisite Loungen zum Verweilen und ein völlig neu gestaltetes Ambiente unterstreichen die Exklusivität der großen Poolarea. mk

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.07.2019