Großprojekt in Angriff genommen

Tauberbischofsheim.In der Tauberbischofsheimer Kapellenstraße beginnt eines der aktuell größten Neubauprojekte der Kreisstadt: Die Arbeiten für den Neubau des Seniorenzentrums Haus Heimberg wurden nun in Angriff genommen. Insgesamt investiert der Bauherr, die Gruppe der Barmherzigen Brüder Trier (BBT), rund 32 Millionen Euro in die Maßnahme. „Was mit einer großen Planungsphase im guten Schulterschluss mit Stadt und Kreis begonnen hat, soll nun Gestalt annehmen“, sagte Thomas Wigant, Regionalleiter der BBT-Gruppe, beim Spatenstich am Dienstag. Insgesamt entstehen im neuen Seniorenzentrum 90 Plätze für die stationäre Pflege, 60 Appartements für Servicewohnen und 30 Plätze für die Tagespflege. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2023 geplant.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020