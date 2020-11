Grüne erheben Machtanspruch

Berlin.In den Verhandlungen zum neuen Grundsatzprogramm hat die Grünen-Spitze eine heikle Klippe umschifft. Parteichefin Annalena Baerbock handelte am Samstag einen Kompromiss mit Kritikern von der Parteibasis aus, die ein noch ehrgeizigeres Bekenntnis zum Klimaschutz gefordert hatten. Streit auf offener Bühne und das Risiko einer Abstimmungsniederlage konnte die Parteiführung damit gerade noch vermeiden. Parteichef Robert Habeck (Bild) unterstrich den Machtanspruch seiner Partei – ein Wort, das bei den Grünen nicht allzu beliebt ist. Er sprach gar von einem „Igitt-Begriff“. „Optimistisch arbeiten wir an Lösungen. Und für diese Lösungen kämpfen wir um die Macht“, sagte er. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik kämpfe eine dritte Partei ernsthaft um die Führung dieses Landes. dpa (Bild: dpa)

