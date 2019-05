Grünes Licht für Gewerbegebiet

Der Weg für ein Gewerbegebiet „Hintere Mult“ ist frei. Der Weinheimer Gemeinderat hat dem dafür notwendigen Satzungsbeschluss am Mittwochabend mehrheitlich zugestimmt. 24 Stadträte waren dafür (vor allem CDU, Freie Wähler, SPD, Carsten Labudda von der Linken und OB Manuel Just), 14 dagegen. Die Sitzung, die aufgrund des hohen öffentlichen Interesses im Rolf-Engelbrecht-Haus stattfand, war im Vorfeld durch lautstarke Proteste von Landwirten und Landschaftsschützern begleitet worden.

Kurz nach 17 Uhr: Während der Gemeinderat im Inneren des Rolf-Engelbrecht-Hauses noch ein paar nichtöffentliche Punkte abhandelt, haben die Bauern entlang der Breslauer Straße 22 Traktoren postiert. Neben Transparenten – einige stammen noch aus Zeiten des Protests gegen das Gewerbegebiet Breitwiesen und wurden lediglich mit dem Schriftzug „Hintere Mult“ überklebt – haben sie Kuhglocken und Megafone mitgebracht. Damit quittieren sie lautstark die Ankunft von all jenen, die ihrer Meinung nach für ein Gewerbegebiet – und damit gegen die Landwirte sind.

„Demo der Bodenschützer“

Die BI Breitwiesen, der Verein Landerlebnis und die Schutzgemeinschaft Hintere Mult haben zu dieser „Demo der Bodenschützer“ aufgerufen. Arnulf Tröscher, Ingrid Hagenbruch, Landwirt Fritz Pfrang und seine Kollegin Iris Großhans ergreifen das Wort. Was den Ausgang der Sitzung anbelangt, so gibt sich Tröscher gelassen. Man habe versucht, so viele Stadträte wie möglich auf die Seite der Landschaftsschützer und Landwirte zu ziehen. Bei einigen hätten sie es geschafft, aber eben nicht bei allen. „Wenn wir die nächste Hintere Mult verhindern, dann haben wir schon was gewonnen“, sagt Tröscher. Der Protest ist also auf die Zukunft ausgerichtet.

Als die Sitzung um kurz nach 18 Uhr beginnt, sind mehr als 160 Zuhörer im Raum. Einige haben ihre Plakate mitgebracht. Der neue Oberbürgermeister Manuel Just, der seine erste Gemeinderatssitzung leitet, erlaubt, dass sie sie kurz hochhalten. „Damit sich alle Gemeinderäte ein Bild von ihren Forderungen machen können“, sagt Just und betont gleichzeitig, dass Applaus, Unmutsbekundungen und das weitere Zeigen von Transparenten nicht gestattet sind. „Das gehört sich nicht und ist auch rechtlich nicht zulässig“, so Just.

Vertagungsantrag der GAL

Als endlich die „Hintere Mult“ zur Abstimmung kommen soll, stellt Uli Sckerl (GAL) den im Vorfeld bereits erwarteten Antrag, die Entscheidung zu vertagen, bis der neue Gemeinderat seine Tätigkeit aufgenommen hat. Dafür gibt es natürlich Applaus aus dem Publikum, Justs Ermahnungen hin oder her. Sckerl spricht von einer „Hauruck“-Entscheidung, von verbrannter Erde, von einer Vertiefung der vorhandenen Gräben und davon, dass man mit einer Entscheidung Politikverdrossenheit schaffe. Sein Appell an Manuel Just („Sie haben die große Chance, die Stadt wieder zusammenzuführen“), findet jedoch kein Gehör.

Weder bei Just noch bei der Mehrheit des Gemeinderates. Weite Teile der CDU, die SPD, ein Großteil der Freien Wähler, die Weinheimer Liste und Carsten Labudda (Die Linke) lehnen die Vertagung ab, während GAL, FDP, Matthias Hördt (Die Linke) und einzelne Stadträte von CDU und Freien Wählern die Entscheidung lieber aufgeschoben hätten. Nur zwölf Stimmen entfallen am Ende für den Vertagungsantrag. vmr

