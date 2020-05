GTI fährt mit 245 PS vor

Der VW Golf GTI bekommt ein Rautenmuster im Lufteinlass. © dpa

Wolfsburg.Für den Herbst hat VW die achte Generation seines Bestsellers Golf auch wieder als GTI angekündigt. Der kompakte Sportler wird dann serienmäßig 180 kW/245 PS haben, teilte der Hersteller mit. Bereitgestellt wird die Leistung wieder von einem 2,0 Liter großen Vierzylinder, der mit bis zu 370 Nm zu Werke geht und ein Spitzentempo von 250 km/h ermöglichen soll. Weitere Daten will VW erst mitteilen.

Damit der GTI nicht nur stark wird, sondern auch schnell fährt, gibt es ein modifiziertes Fahrwerk mit Quersperre an der Vorderachse und einem Zentralrechner, der alle Elektronikfunktionen vernetzt. Auch beim Design haben die Niedersachsen kräftig Hand angelegt: Zum ersten Mal zieht sich eine LED-Leiste quer über die gesamte Haube und macht den GTI unverwechselbar. Außerdem gibt es als Reminiszenz an den Wabengrill des Originals ein Rautenmuster im vorderen Lufteinlass, der auch die LED-Nebelscheinwerfer aufnimmt. Innen finden sich in der digitalen Welt ebenfalls ein paar Grüße von gestern, etwa die Sitzbezüge, die an das Muster des Originals erinnern. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.05.2020