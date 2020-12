Günstiger parken in der Adventszeit

Bensheim.Die Stadt Bensheim möchte den Einzelhandel in dieser schwierigen Zeit bestmöglich unterstützen. Daher hat das Team Stadtmarketing eine Parkaktion ins Leben gerufen: Für die Weihnachtszeit gibt es begleitend zur Erstauflage einer Infobroschüre des Stadtmarketings die Kampagne „Parkgutscheine für den Einkauf beim Bensheimer Einzelhandel“. Das Projekt wurde gemeinsam mit Bensheimer Einzelhändlern erarbeitet und wird nun umgesetzt.

Beim Einkauf ab 15 Euro in allen teilnehmenden Geschäften in der Bensheimer Innenstadt gibt es bis 31. Dezember Parkgutscheine für das Parkhaus Platanenallee. Pro Tag und Einkauf gibt es einen Parkgutschein im Wert von einem Euro. Wer beispielsweise in vier Geschäften für jeweils mindestens 15 Euro einkauft, kann Parkgutscheine im Wert von vier Euro sammeln.

Mit dabei sind: Reise.Zeit, Juwelier Rossner, Löffelholz Männermode, Modehaus Winkler, Comma, Cecil, Street one, Camel active, Büro Fischer, Zobel Moden, Juwelier Ralf Dorsheimer, Pees, Krämer reloaded und die Parfümerie Waas.

Die Parkgutscheine gibt es auf Nachfrage direkt an der Kasse. Die teilnehmenden Geschäfte sind mit einem Aufkleber auf dem Plakat „Sein oder online? Kauf in Bensheim!“ gekennzeichnet und auf www.bensheim.de unter der Rubrik „Einkaufen“ aufgeführt.

Hinweis zum Einlösen: Am Parkautomat müssen zuerst die Parkgutscheine eingegeben werden und danach das Parkticket. Der oder die Rabatte werden dann vom Preis des Parktickets abgezogen. ps

