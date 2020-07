Gut gerüstet

„Wir schaffen Corona nur gemeinsam“ – das ist die Botschaft der beiden Vorsitzenden der Wirtschaftsjunioren-Regionalgruppe Main-Tauber, Daniel Schleßmann und Christoph Berberich.

Die Wirtschaftsjunioren sind ein Zusammenschluss junger Unternehmer und angestellter Führungskräfte aus Wirtschaftsunternehmen. Derzeit hat der Verband Main-Tauber 41 Mitglieder aus den unterschiedlichsten Branchen. Die Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich und setzen sich für Fach- und Führungskräfte ein. Sie unterstützen unter anderem bei der Existenzgründung, Betriebsentwicklung und Unternehmensnachfolge und unterhalten ein starkes regionales und internationales Netzwerk.

Die beiden Vorsitzenden, Daniel Schleßmann (Geschäftsführer der iDiaz GmbH Bad Mergentheim) und Christoph Berberich, (einer von zwei Geschäftsführern der Schaller Technik GmbH in Dörlesberg), äußern sich im FN-Interview zur aktuellen Situation hinsichtlich Corona, dem Lockdown und den daraus resultierenden Folgen.

Aus der Sicht der beiden WJ-Vorsitzenden zeigt sich die Situation, je nach Branche, ganz unterschiedlich. Während sich in den Bereichen IT und Beratung neue Wege beschreiten ließen, gab es in der verarbeitenden Industrie starke Einbußen. Laut Christoph Berberich beliefen sich diese zum Beispiel in seinem Unternehmen auf 20 bis 30 Prozent Umsatzrückgang in den Monaten März/April und Mai. Seit Juni lägen sie sogar bei 50 Prozent. Die Firma sei schon früh gezwungen gewesen, Kurzarbeit anzumelden, Kredite und Mieten für ein halbes Jahr stillzulegen und Sonderzahlungen an die Mitarbeiter zu streichen. Nur so hätten Entlassungen vermieden werden können.

Zum Normalbetrieb werde man vielleicht ab September zurückkehren können, zeigt sich Christoph Berberich im Interview vorsichtig optimistisch. Dazu müsse allerdings die Lieferkette funktionieren, heißt, die Produktion in den Zulieferbetrieben muss ebenfalls hochgefahren werden.

Als besonders hilfreich in der Krise bezeichnet er die Unterstützung durch die Agentur für Arbeit, sowie das betreuende Kreditinstitut. Ganz besonders hebt er das Verständnis und die Kooperation seitens der Mitarbeiter hervor. Durch konstruktive innerbetriebliche Kommunikation, flache Hierarchien und Transparenz in allen Phasen seien die Mitarbeiter stets über den aktuellen Stand informiert gewesen. Die Stimmung im Betrieb sei, trotz der Maßnahmen, den Umständen entsprechend gut. Geänderte Abläufe im Betriebsalltag seien diszipliniert umgesetzt worden.

Mit Mut in die Zukunft

„Wir schauen guten Mutes in die Zukunft“, so Berberich. Dazu gehöre auch, dass die Schaller-Technik GmbH Fachkräfte ausbilden wolle. Wie in vielen Branchen mangele es jedoch an Bewerbern.

Ganz anders zeigt sich die Situation bei Daniel Schleßmann in der IT-Branche. „Wir haben Arbeit ohne Ende!“, sagt er. Seine Firma ist spezialisiert auf Wartung und Pflege von IT-Systemen im Gesundheitssektor. Viele Kunden nutzten die Corona-bedingte geringe Auslastung, um ihre Systeme auf den neuesten Stand zu bringen. Corona habe dabei Offenheit für neue Wege erzeugt. Es habe sich gezeigt, dass diese erforderlichen Maßnahmen teilweise eine Optimierung von Arbeitsabläufen brachten. Da durch die digitale Vernetzung viele Arbeiten auch per Fernwartung durchgeführt werden können, sei Homeoffice in den meisten Fällen problemlos umsetzbar gewesen. Einige Mitarbeiter hätten dies als sehr positiv für sich empfunden. Die Mitarbeiter verschoben wegen des Reiseverbots ihren Urlaub und konnten so die anstehenden Aufträge abarbeiten. Wegen der hohen Auftragslage würden bei der iDiaZ GmbH bis zum Ende des Jahres weitere Mitarbeiter, unter anderem ein Auszubildender, eingestellt.

Gefragt nach den Auswirkungen von Corona und dem darauffolgenden Lockdown, schildern beide WJ-Vorsitzende Beispiele von Solidarität und Ideenreichtum. So habe beispielsweise ein Mitglied der Wirtschaftsjunioren Gutscheine von regionalen Firmen im Internet verlost, um diese zu unterstützen. Ein anderer habe Online-Events angeboten.

Ein Umdenken wurde angestoßen

Und welche Schlussfolgerungen ziehen sie nun rückblickend? Eine nie dagewesene Situation hat sowohl privat als auch beruflich ein Umdenken angestoßen. Privat habe dies, so Berberich, zu einer Entschleunigung und der Wertschätzung dessen geführt, was bisher als normal und selbstverständlich galt. Daniel Schleßmann ergänzt, dass bei ihm eine große Dankbarkeit vorherrsche, was die Gesamtsituation in Deutschland betrifft. Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten habe sich gezeigt, dass Deutschland sowohl seitens des Gesundheitssystems als auch der wirtschaftlichen Lage gut dastehe. Nur so und mit viel Disziplin jedes Einzelnen konnten neue Modelle entwickelt werden. „Die Konzepte für eine mögliche neue Welle liegen in der Schublade, wir alle sind sensibilisiert und können bei Bedarf frühzeitig und gezielt agieren.“

„Wir schaffen Corona nur gemeinsam“, so Schleßmann weiter, „Die erste Welle ist geschafft, wir müssen zum alten Stil zurückkommen – Reisen, konsumieren, investieren. Nur dann kommt die Wirtschaft wieder in Schwung!“

Und Christoph Berberich ergänzt: „Corona hat uns gezeigt, das Beste aus dem zu machen, was man hat. Wir können in so einem Fall nur reagieren, sind von den Entscheidungen und Vorgaben der Politik abhängig. Wir hatten großes Glück, dass die letzten Jahre gut waren!“

Beide sind überzeugt, dass Deutschland, die Industrie und die Wirtschaft für eine zweite Welle mittlerweile gut gerüstet sind.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.07.2020