Gute Laune bei Umzügen

Königheim/Gamburg.Die Narren in der Region laufen derzeit zur Höchstform auf. Schließlich steht mit den Umzügen in der Region der Endspurt der Narretei an.

In Königheim säumten zahlreiche Zuschauer am Samstag die Straßen, um den Gaudiwurm mit den rund 1500 Teilnehmern zu verfolgen. Farbenfrohe Fußgruppen und kreative Motivwagen lockten mehr als 2500 Besucher ins Brehmbachtal.

Einen Bonbonregen durften am Sonntag auch die vielen Zuschauer, und vor allem die Kinder, beim Umzug im Gamburg genießen. Rund 20 Gruppen und die Akteure auf den Motivwagen ließen sich von den Zuschauern bejubeln. Dem windigen Wetter zum Trotz heizten die Fastnachter mit dem lautstarken Schlachtruf „Hokemo zieh nei“ dem feiernden Narrenvolk kräftig ein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020