Gute Mischung aus Talenten und erfahrenen Spielerinnen

Mit 15 Spielerinnen – also zwei weniger als in der Vorsaison – geht die HSG Bensheim/Auerbach in die Spielzeit 2019/20 der Frauenhandball-Bundesliga. Dabei gilt es für Heike Ahlgrimm immerhin acht Neuzugänge zu integrieren, wurde doch ein großer Umbruch vollzogen. Die intensive Vorbereitungsphase mit Testspielen, Turnier-Teilnahmen und Trainingslagern, die sehr gut verlief, diente als

...