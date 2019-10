Gute Musik zu guten Themen

Von Jugendlichen für Jugendliche: Gemeinsam mit dem evangelischen Stadtjugendpfarrer Oliver Seel gestalten junge Leute die neue Reihe „Jugendgottesdienste“: Gemeinsam laden sie neugierige und interessierte Jugendliche ein in die Kirchen. Die Jugendlichen suchen aktuelle Themen aus, dazu spielen professionelle Bands aktuelle Musik. Start ist am Sonntag, 13. Oktober, 17 Uhr in der Versöhnungskirche (Rheinau), weiter geht es am 3. November um 17 Uhr in der Pauluskirche (ev. Jugendkirche, Waldhof) und im neuen Jahr am 19. Januar um 10 Uhr in der Versöhnungskirche zum Thema Taufe. (Bild: Unplash (dv))

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.10.2019