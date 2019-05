Guter Start für Leihräder

Nextbike (hier Heddesheim) wird gut angenommen. © emmerich

Ein Jahr ist es her, seit Weinheim mit VRNnextbike, dem Fahrradvermietsystem in der Metropolregion Rhein-Neckar, ausgestattet wurde. Im April 2018 wurden insgesamt neun Fahrradleihstationen in ganz Weinheim mit 50 Rädern eingeweiht. Nun ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Wie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) mitteilt, wurden die Leihfahrräder in Weinheim im vergangenen Jahr rund 1608-mal ausgeliehen.

Ein guter Start, bestätigt die VRN-Pressestelle. Tatsächlich sind die Nutzerzahlen innerhalb eines Monats geradezu explodiert: Während im April gerade mal acht Ausleihen vermerkt wurden, sind es im Mai 2018 bereits 148. Ein bemerkenswerter Anstieg, heißt es seitens VRN-Pressestelle, der die Zahlen in Heppenheim und Schwetzingen vorliegen – auch diese Städte wurden 2018 an das Fahrradvermietsystem angeschlossen. Spitzenreiter sind die Monate August und September mit insgesamt 216 Ausleihen. Im Winter gingen die Zahlen zurück – dennoch wurden die Leihfahrräder etwa im Dezember und Januar bis zu 68-mal genutzt.

Der Anschluss Weinheims an das Fahrradvermietsystem habe mitunter auch zu den insgesamt sehr guten Nutzungszahlen in der Metropolregion beigetragen, bestätigt die VRN. Weil das bestehende Stationen-Netz weiter ausgebaut wurde, seien die Nutzerzahlen auf insgesamt rund 306 400 Ausleihen an 219 Stationen mit 1200 Rädern gestiegen – das entspreche einer Steigerungsrate von 41 Prozent. lim/wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.05.2019