Haftbefehl gegen Fahrer erlassen

Würzburg.Nachdem ein 20-Jähriger am Sonntag in Würzburg mit seinem Mercedes eine rote Ampel missachtet und eine 42-jährige taubstumme Fußgängerin erfasst hatte, führt die Kripo Würzburg zusammen mit der Staatsanwaltschaft Würzburg inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Der Tatverdächtige wurde auf Grundlage eines von der Staatsanwaltschaft erwirkten Haftbefehls am Dienstag festgenommen und am Mittwochvormittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes die Untersuchungshaft an. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. In seiner Wohnung stellte die Polizei, die weiter nach Zeugen sucht, umfangreiches Beweismaterial sicher.

