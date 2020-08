Haftstrafe für Pädagogen

Heidelberg.Das Heidelberger Landgericht hat einen 46-jährigen Institutsleiter zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der Mann hatte gestanden, drei damals 14 bis 16 Jahre alte, ihm anvertraute Jugendliche mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Dem Urteil liegen 68 Einzeltaten zugrunde – in der Anklage waren noch 99 Taten aufgeführt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es sieht auch ein fünfjähriges Berufsverbot vor. Die Übergriffe hatten sich laut Anklage zwischen 2015 und 2017 in Räumen der privaten Bildungseinrichtung in Heidelberg ereignet, aber auch bei Freizeiten im In- und Ausland. Die drei Nebenkläger hatten die Übergriffe im Januar 2020 angezeigt. Der 46-Jährige räumte die Taten umfassend ein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020