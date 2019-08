Hall und Crailsheim traut man so einiges zu

Wie im Vorjahr geht der Bezirk Hohenlohe mit sechs Vereinen in den Spielbetrieb der Landesliga Staffel 1 in die Saison 2019/20. Für den SSV Gaisbach war es nur ein kurzes einjähriges Gastspiel, er stieg postwendend wieder ab und wird durch die SG Sindringen/Ernsbach ersetzt. Vizemeister TSV Obersontheim scheiterte gleich im ersten Entscheidungsspiel der Relegation am Rems-Murr Vertreter TSV Nellmersbach.

In Richtung Verbandsliga haben Meister SV Fellbach als Direktaufsteiger und Vizemeister TSV Heimerdingen als Relegationssieger über den VfL Nagold die Landesliga nach oben verlassen. In die Bezirksliga zurück müssen vier Vereine: SV Allmersbach (Bezirksliga Rems/Murr), SV Schluchtern und Aramäer Heilbronn (beide Bezirksliga Unterland) und der SSV Gaisbach (Bezirksliga Hohenlohe).

Zwei Absteiger sind neu

Neu in der Landesliga, die wieder mit 16 Vereinen antritt, sind mit dem FV Löchgau und dem SV Breuningsweiler zwei Absteiger aus der Verbandsliga. Dazu kommen vier Meister aus den der Staffel 1 zugeordneten Bezirksligen: SV Salamander Kornwestheim (Enz/Murr), SV Leingarten (Unterland), SV Kaisersbach (Rems/Murr) und SG Sindringen-Ernsbach (Hohenlohe). Hochgehandelt als kommender Meister werden die beiden Verbandsliga-Absteiger SV Breuningsweiler und FV Löchgau. Auch den Sportfreunden Schwäbisch Hall und dem TSV Crailsheim traut man zu, den Titel zu holen.

Ziel klar übertroffen

Mit 52 Punkten hat der TSV Crailsheim sein Vorjahresziel, mehr als 43 Punkte zu holen, klar übertroffen. Zeitweise spielte die Elf von Trainer Michael Gebhardt, der in sein drittes Jahr als TSV-Coach geht, sogar um die ersten beiden Plätze mit. Vor allem in der Rückrunde spielte Crailsheim stark auf. „Oben mitspielen“ will man auch in der neuen Saison, wobei es gilt, Torjäger Tamás Herbaly zu ersetzen (geht zum TSV Essingen). Diese Aufgabe ist dem Neuzugang Kevin Lehanka (kommt aus Ilshofen) zugedacht. Insgesamt haben sechs Spieler den TSV verlassen, fünf Neue kamen dazu.

Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga vor einem Jahr wäre die TSG Öhringen nun fast in die Bezirksliga durchgereicht worden. Im Laufe der Saison geriet Öhringen immer mehr in Abstiegsgefahr, konnte sich aber am Schluss knapp retten. Insoweit ist der Wunsch des Sportlichen Leiters Jürgen Birkert mehr als verständlich. „Wir wollen eine ruhigere Saison als in den letzten Jahren spielen.“ Wie es gang und gäbe bei der TSG ist, gab es erneut einen größeren Umbruch. Zwölf Spieler gingen weg oder hören auf, elf kamen neu hinzu, darunter zwei aus dem eigenen Jugendbereich. Auf Trainer Wolfgang Guja wartet also wieder viel Arbeit, bis er ein eingespieltes Team aufs Feld schicken kann.

Für den TSV Pfedelbach war die zweite Landesligasaison die erwartet „schwere“ und glich einer Berg- und Talfahrt. Nach dem elften Spieltag lag Pfedelbach auf Platz drei. Doch in der Rückrunde schwächelte die Mannschaft. Es gab viele Verletzte und man rettete sich erst in einem spannendem Schlussspurt. Der stellvertretender Abteilungsleiter Marc Hofacker stellt klar, dass es auch im dritten Landesligajahr nur um den Klassenerhalt geht. Der Kader bleibt weitgehend zusammen und Martin Wöhrle geht in sein drittes Jahr in Pfedelbach. Unter den sechs Neuzugängen sind drei A-Junioren, drei Spieler haben den Verein verlassen.

Die Spvgg. Satteldorf geht in das fünfte Jahr ihrer Landesligazugehörigkeit in Folge. Die letzte Saison verlief dabei phasenweise etwas unruhig, denn die Spvgg. war in den Tabellenkeller abgerutscht. Im April 2019 erfolgte dann auch ein Trainerwechsel von Martin Weiß zu Marcus Becker. Becker hatte pausiert und war erst zur neuen Saison als neuer Coach vorgesehen. Nun musste er vorher ran und schaffte den Klassenerhalt. Sechs Neuzugänge hat er im Kader, zwei kommen aus der Jugend. Das Vorjahresziel (Platz 1 bis 5) wurde mit Rang zehn klar verfehlt. Nachdem sich die Mannschaft wieder stabilisiert hat, peilt man nun dennoch einen „einstelligen Tabellenplatz an und eine Entwicklung der Mannschaft“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019