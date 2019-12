Hallelujah uff Kurpälzisch

Die musikalischen Stadtführungen mit Torsten Fetzner, dem singenden Bürgermeister, und dem wortgewandten Stadtführer Franz Piva haben in Weinheim mittlerweile Tradition. Zum ersten Mal legen Fetzner und Piva ihre Führung nun in die Adventszeit, so dass weihnachtliche Erzählungen zu den Sehenswürdigkeiten und Weihnachtslieder im Mittelpunkt stehen.

Allerdings, ganz besondere Weihnachtslieder, denn Torsten Fetzner hat eine Reihe von Evergreens auf „Woinemer“ und „Kurpälzer Mundart“ umgeschrieben. Es sind Originale geworden. Es gibt insgesamt acht Stationen bei dieser Führung „Musikalisch durchs weihnachtliche Weinheim“ am 18. Dezember, ab 19 Uhr. Treffpunkt ist der Marktplatz, wo Franz Piva zum Start am Brunnen vor der Tourist-Info Anekdoten zur Weihnachtszeit, zum Adventskalender und zum Weihnachtsmarkt erzählen kann. Dazu erklingt das Lied: „Wir sagen Euch an den lieben Advent.“ Dann bietet die Führung gleich eine Rarität, nämlich eine Besichtigung der Ulnerschen Kapelle am Marktplatz, dort geht es um die Geschichte der historischen Kapelle. Torsten Fetzner spielt dazu eine der bekanntesten Balladen der Welt: Hallelujah von Leonard Cohen – aber auf „Kurpälzisch“. Die Hausherren Maria Bouvier-Noor und Thomas Noor laden die Teilnehmer zu einem Umtrunk ein.

Derart gestärkt ziehen die Gäste auf den Amtshausplatz, wo Franz Piva Geschichten von Benzenickel erzählt. Dazu passt: „Lass uns froh und munter sein.“ So geht es weiter zum großen Weihnachtsbaum unterhalb der St. Laurentiuskirche („Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen“), in den Schlosshof, wo Franz Piva passend zu den früheren Bewohnern, den Kurfürsten, spricht und natürlich weiß, wie sie dereinst Weihnachten verbracht haben.

Von dort geht es weiter über die Oberstadt, wo es um Weihnachtssagen geht, zum Hutplatz, wo zum Abschluss das Lied der Lieder gesungen wird: „Stille Nacht“. Die Führung dauert etwa zwei Stunden und ist kostenlos, Spenden werden erbeten für ein Obdachlosenprojekt an Weihnachten. whm

