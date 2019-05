Handwerk pur

Ketsch.Die drei Bandmitglieder von „Funcoustic“ freuen sich total auf Ketsch, wo sie am Maifest-Freitag, 24. Mai, um 19 Uhr erstmals auftreten. Die Bad Schönborner überschreiten die imaginäre Grenze gen Heidelberg, was zu ihrem Bedauern „nicht so oft“ vorkomme, wie Uli Hassfeld, die Rhythmusmaschine der Band, sagt. Den Kontakt stellte Alexander Hönig her. Der Sounddesigner betreibt in Ketsch ein Label samt Verlag und Tonstudio.

Auf der Setlist fürs Maifest befinden sich 31 Songs, „partymäßig ausgerichtet“, sagt Hassfeld. Der Schreinermeister erklärt, dass sich „Funcoustic“ vor rund neun Jahren zusammenfanden und sogleich am Konzept feilten. Denn: „Was wir machen ist reines Handwerk, keine Elektronik“, sagt der 58-Jährige. Die Band kommt ohne Bass aus, setzt vielmehr „Voicings“ ein, um den Sound breit und interessant zu machen. Zudem nutzt Schlagzeuger Bernd Schubach als Base Drum eine Cajon – also eine Kistentrommel. In jedem Fall darf man sich auf „Losing my Religion“ von „R.E.M.“, „Englishman in New York“ von „Sting“ oder „Lucky Man“ von „Emerson Lake and Palmer“ freuen.

Die Mannheimer Band „Bongaz“ kommt mit dem Ketscher Marcel Niederberger an der Gitarre als Wiederholungstäter zum Maifest. Am Samstag, 25. Mai, um 19 Uhr gehört „Zusammen“ („Fanta 4“) oder „Angels“ (Robbie Williams) neu zum Repertoire. Außerdem habe die Band mit Petra Rosenkranz eine Background-Sängerin mit dabei. Das gebe „Bongaz“ mit den Sängern Ann-Marie Anders und René Gelb nochmals mehr Volumen. „Ich drücke uns allen die Daumen, dass das Wetter gut wird“, sagt Niederberger, der das Maifest in seinem neuen Konzept „grandios für Ketsch“ findet. mab

