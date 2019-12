Hansjörg Holzamer 80-jährig gestorben

Heppenheim.Am 9. Februar konnte er noch seinen 80. Geburtstag begehen, am 28. April starb Hansjörg Holzamer plötzlich und unerwartet. Der Heppenheimer legte 1959 sein Abitur am Starkenburg-Gymnasium ab und wurde nach dem Studium in Frankfurt Lehrer. 65 Jahre lang war er ehrenamtlich für den TV Heppenheim tätig. International bekannt wurde Holzamer als Trainer. Sein größter Erfolg war die Entdeckung des Weitspringers Hans Baumgartner, den er 1972 bei den Olympischen Spielen in München zur Silbermedaille führte. Ein weiterer Holzamer-Schützling, der Hürdensprinter, Florian Schwarthoff, holte bei den Olympischen Spielen 1996 die Bronzemedaille. hol/BILD: Jährling

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019