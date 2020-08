Harald Wilkening schlägt einen neuen Weg ein

Zum ersten Mal ist beim SV 98 Schwetzingen alles ein bisschen anders. Die Verantwortlichen um Matthias Mrosek schlagen vor dem Saisonstart leisere Töne an. „Wir haben einen neuen Weg eingeschlagen, setzen verstärkt auf die Jugend und müssen uns erst einmal finden“, sagt der Sportliche Leiter.

Natürlich ist es aber trotzdem so: Wenn die Spargelstädter mit ihrer langen und über weite Strecken auch erfolgreichen Historie in der Landesliga antreten, dann sind die Erwartungen im Umfeld immens. Daran sind in den Vorjahren viele Trainer gescheitert: Nach dem Ende der Ära „Volker Zimmermann“ schafften es Jürgen Strube, Steffen Kohl, Michael Köpper, Gernot Jüllich und Kevin Knödler nicht, den SV 98 in ruhige Fahrwasser zu führen. Stattdessen folgte der Absturz in die Landesliga.

Mit Trainer sehr zufrieden

Nun richten sich die Augen auf Harald Wilkening, der das Team Ende 2019 übernahm. „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Er geht unseren Weg mit“, lobt Mrosek, der Wilkening noch als gegnerischen Trainer kennen und schätzen gelernt hat. Die Neuzugänge Onur Yildirim und Harun Solak loben im Einklang: „Es gibt nicht viele Trainer, die in der Landesliga so akribisch arbeiten.“

Das klingt vielversprechend und hoffnungsvoll, wenn da nicht die lange Liste der verletzten Spieler wäre. Erst kürzlich meldete sich mit Burak Cavdaro ein weiterer Spieler wegen eines Kreuzbandrisses ab. „Wir haben fast so viele Ausfälle wie spielfähige Jungs. Wir müssen enger zusammenrücken, es bleibt uns nichts anderes übrig. Ich hoffe, die Mannschaft zeigt nicht das Gesicht, das sie gezeigt hat, als ich sie übernommen habe. Damals waren hier Charaktere, die dem Verein nicht gutgetan haben. Mit unseren Neuzugängen und dem Trainingslager in Österreich konnten wir dahingehend schon einiges bewegen. Jetzt haben wir Spieler geholt, die unseren Plan mitverfolgen wollen“, sagt Wilkening.

Der Plan sieht vor, in zwei bis drei Jahren wieder in die Verbandsliga zurückzukehren. Harun Solak trug in dieser Spielklasse bereits das Trikot des SV 98. Er kehrt gemeinsam mit Kevin Roderig an seine alte Wirkungsstätte zurück. Onur Yildirim, Niklas Wenz und Burak Polat kennen diese oder sogar höherklassigen Ligen bereits, fehlen zum Teil aber ebenfalls noch einige Zeit. Cedric Massoth kommt mit der Empfehlung von Jugendbundesliga-Einsätze bei der TSG Hoffenheim und Oberliga- sowie Verbandsliga-Erfahrung aus Walldorf und Sandhausen. Aber auch er wird kurzfristig nicht helfen können.

Anspruchsvolles Publikum

„Optimale Trainingseinheiten und die optimale Integration der Neuzugänge sind nicht möglich“, hält Wilkening fest, der aber versucht, das Bestmögliche aus der Situation zu machen: „Der Plan, der sich mittlerweile geändert hat, sah vor, dass wir nicht zu früh anfangen, aber dafür umso intensiver trainieren. Im Nachgang hätten wir vielleicht ein, zwei Wochen früher anfangen sollen. In physischer Hinsicht ist die Mannschaft aber auf einem guten Niveau.“ Ob das ausreicht, um das anspruchsvolle Schwetzinger Publikum zu besänftigen, das sei einmal dahingestellt.

Sorgen macht sich Wilkening aber nicht: „Man muss die Vergangenheit ruhen lassen. Ja, der SV 98 ist ein Traditionsverein, die Erwartungshaltung ist riesig, aber für uns geht es darum, mit der Art und Weise und mit dieser Mannschaft alles abzurufen und die Leute zu überzeugen. Wie die Ergebnisse dann ausfallen, das wird man sehen. Aber diese Mannschaft hat mein Vertrauen und es geht darum, dass wir uns keine Vorwürfe gefallen lassen müssen.“ Ein Vorbild hat Wilkening bereits auserkoren: „Der 1. FC Mühlhausen hat es vorgemacht. Da müssen wir hin. So müssen wir uns nach dem Jahr der Konsolidierung präsentieren. Wir dürfen nicht vermessen an die Sache rangehen.“

Zum neuen Schwetzinger Weg gehört außerdem dazu, dass weitere U19-Spieler integriert werden sollen. „Das ist ein Muss und wenn in der U19 dann Bedarf herrschen sollte, müssen eben U17-Talente nachrücken. Wir müssen den Spielern zeigen, dass der Weg in die erste Mannschaft führen kann“, erklärt Wilkening, der mit jungen Spielern gerne arbeitet. Und das scheint die Zukunft zu sein. Geduld dürfte in den kommenden Monaten aber trotzdem der beste Ratgeber sein.

