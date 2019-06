Harmlose Komödie mit Trauerrand

Mannheim.In seinem 1920 veröffentlichten Roman „Wir“ beschreibt der russische Autor Jewgenij Samjatin einen totalitären Überwachungsstaat. Zwei Jahre nach der Oktoberrevolution nimmt er hellsichtig fast alles vorweg, was den Nationalsozialismus und Stalinismus kennzeichnen wird. Seinen Text hat Regisseurin Roscha Säidow gemeinsam mit den Schauspielern bearbeitet und am Mannheimer Nationaltheater als Mischung aus Schauspiel, Performance und Hörspiel inszeniert.

Heute (Samstag) und am 16. Juni (Sonntag) ist dies nochmals im Studio Werkhaus zu sehen. Offiziell verordneter Dirigismus stimmt fröhlich. Jedenfalls wirkt der junge Mann vor seinem Laptop keineswegs unglücklich. Die Zwänge des politischen Systems, für das er als Raumschiffkonstrukteur arbeitet, hat er längst verinnerlicht. Und was die Zuschauer vermutlich als radikale Einengung individueller Freiheit empfinden, feiert er als Fortschritt und Errungenschaft.

Es stört ihn also nicht, dass die Bewohner des „Einzigen Staates“ als Nummern in gläsernen Häusern wohnen und für ihre „sexuellen Stunden“ rosa Billetts zugeteilt bekommen. Schauspieler Rocco Brück ist D-503, ein quirliger Schlaks, der seine hypernervösen Bewegungen kaum in den Griff bekommt. Den Laptop bedient er so dilettantisch, dass die Zuschauer mitleidsvoll lachen. Nicht weniger erheiternd wirkt seine morgendliche Gymnastik mit Staatsfähnchen.

Misslungener Aufstand

Offenkundig fühlt er sich als entmündigter Bürger wohl und von den Reglementierungen persönlich entlastet. Doch als er sich verliebt, stellt er fest, dass man nicht alles minuziös planen kann. Darstellerin Sarah Zastrau spielt eine Rebellin, die als I-330 gegen das Regime opponiert, um den Konstrukteur ins andere politische Lager zu locken. Doch der Aufstand misslingt: Zum Schluss muss sie, von D-503 verraten, sterben. Zuvor hat Sarah Zastrau als roboterhaftes Geschöpf im roten Lackmantel noch einen starken Auftritt.

Der nüchtern ausgestattete Bühnenraum stammt von Julia Plickat. Nach hinten begrenzen ihn Staatsemblem und sprossengegliedertes Fenster, vorn steht ein übers Eck gestellter moderner Schreibtisch. Ergänzt wird die karge Einrichtung durch ein verschiebbares Bretterhäuschen, das gelegentlich als Liebesnest dient. Sein Inneres erinnert mit Bildchen an der Wand und nostalgischer Lampe an jene „gute“ alte Zeit, die man glaubte, längst überwunden zu haben.

Roscha Säidow ist eine lockere, durchaus einfallsreiche Aufführung gelungen, die allerdings wenig von den düsteren Schreckensvisionen Samjatins vermittelt. Zu häufig bewegt sich der Abend im Nettigkeitsbereich und rutscht als Komödie mit Trauerrand und dezenten Gruseleffekten ins allzu Harmlose ab. /ü

