Harte Knochen, weiche Herzen

Spät erst hat Louis Begley (Jahrgang 1933) als Schriftsteller debütiert. Aber wie! Der autobiografisch grundierte Roman „Lügen in Zeiten des Krieges“ wurde 1991 ein gigantischer Erfolg. Da hatte der einer galizisch-polnisch-jüdischen Familie Entstammende in Amerika schon eine Bilderbuchkarriere als Anwalt hingelegt. Roman auf Roman ließ er folgen, und sein Erfolg hielt an. Gern stellte er dazu den pensionierten Anwalt Schmidt ins Zentrum, den man sich am besten mit dem granteligen Gesicht von Jack Nicholson vorstellt.

2015 wechselte Begley ins Krimi-Genre, und die Begeisterung ließ nach. Dass er jetzt nach den beiden Bänden „Zeig dich, Mörder“ und „Ein Leben für ein Leben“ mit einem dritten Roman an seinem Protagonisten Jack Dana festhält, hat schon fast etwas Starrsinniges, hagelte es bisher dafür doch fast ausnahmslos Verrisse. Jack Dana ist ehemaliger Marine-Infanterie-Offizier. In Afghanistan haben Taliban-Scharfschützen seinen Beckenknochen zertrümmert. Seitdem ist das 1,95 Meter große Bild von einem Mann ausgemustert und hat sich eine Nachfolgekarriere als Autor erschrieben. Ein kampfeslustiger Krieger ist er geblieben, der das Gelernte und Erlebte nicht nur in Bücher fließen lässt, sondern auch in seinen Überlebenskampf. Alles könnte gut sein, doch nun begegnen ihm Massaker auch in der Zivilgesellschaft.

Ein Held wie Siegfried

Das stellt ihn vor Aufgaben, die unlösbar sein könnten, wäre er nicht so ein angstloser Heroe, der sich auch von Profikillern nicht aufhalten lässt. Wie in anderen Mythen Siegfried ist er im Wesentlichen unverwundbar. Seine schwache Stelle heißt Heidi Krohn. Eigentlich fand die „unglaublich elegante, kluge Prozessanwältin“ Männer physisch nicht anziehend. Dann hat Jack sie vom Gegenteil überzeugt. Nun zeigt sie ihm bei jeder Rückkehr aus der Businesswelt einen ihrer Pyjamas und danach noch mehr. Zudem ist sie die Tochter Jon Krohns, der zu den 400 reichsten Männern zählt und sie zu seiner Geschäftsübernehmerin erkoren hat, weil sein Sohn Mike nicht nach seinem Gusto ist. Umso mehr ist es Jack, weil er sie so glücklich macht. „Der Magnat wischte sich mit seinem seidenen Einstecktuch Tränen ab und nickte“, als er ihm begegnete. So einer ist Jack Dana. Wenn er im Park beim Gassi gehen mal eben einen Auftragskiller nebst Rottweiler eliminieren muss, räumt er danach das Häufchen seines Hundes weg, weil Ordnung sein muss. Er liebt seinen Vierbeiner und seinen chinesischen Haushälter Feng. Der diente früher in Hongkong in einer Polizeisonderabteilung und ist nun als Gourmetkoch und Leibwächter angestellt bei Jack.

Wie der Hund ist Feng seinem Herrn ergeben, widerspricht nicht und ist in jeder Beziehung mindestens nützlich. Erst recht, als sein Herr im Fortgang der Ereignisse hochgradig lädiert ist. Genug! Louis Begleys neuer Roman ist hanebüchen und unterläuft in seinem papiernen Draufgängerdröhnen jeden Standard. Die Dialoge sind platt oder unfreiwillig komisch. Willkommen im Klischee: Die Knochen sind hart, die Herzen weich. Die Jungs vom FBI sind nett, können aber auch nicht helfen. Die Liebesszenen wirken unbeholfen. Die Effekte sind grell und blenden. Das Parlament ist käuflich, Trump ein „grotesk unfreiwilliger Kandidat“ – und Begley ist mit dem Thriller auf einem schriftstellerischen Tiefpunkt angekommen.

