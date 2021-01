Haupttäter verurteilt

Mosbach/Tauberbischofsheim.Ein 30 Jahre alter Mann wurde am Montag vom Landgericht Mosbach zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Ihm wird schwerer Raub in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung vorgeworfen. Er hatte im Dezember 2019 einen Discounter in Tauberbischofsheim mit vorgehaltener Waffe überfallen.

Das Kuriose: Die Beute in Höhe von 57 000 Euro wurde mit Hilfe eines Staubsaugers aus dem Tresor gesaugt.

Der Haupttäter zeigte sich in der Verhandlung vollumfänglich geständig. Er wurde von drei Komplizen, darunter dem damaligen Filialleiter des Discounters, unterstützt. Auch dieses Trio sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Mit allen dreien wird sich das Gericht in einem weiteren Verfahren noch auseinandersetzen.

