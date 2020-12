Haus am Maiberg vor dem Aus

Heppenheim.Die Entscheidung kam Anfang Oktober 2020 aus heiterem Himmel: Neben der Liebfrauenschule in Bensheim will sich das Bistum Mainz auch vom Haus am Maiberg in Heppenheim trennen. Begründet wurden beide Maßnahmen mit der negativen finanziellen Entwicklung der katholischen Kirche. Das Haus am Maiberg – eine Bildungsstätte mit den Arbeitsschwerpunkten Sozialpolitik und Sozialethik – besteht seit mittlerweile 65 Jahren; Ende 2022 soll das Aus für die Einrichtung kommen.

Proteste dagegen kamen nicht nur von Stadt und Kreis. Auch die Mitarbeiter äußerten in einer Stellungnahme ihr Unverständnis, gepaart mit Vorwürfen an die Bistumsleitung. Zu finden war die Stellungnahme kurzzeitig auf der Website des Hauses am Maiberg – am folgenden Vormittag war sie bereits wieder gelöscht.

Dies änderte freilich nichts an der anhaltenden Kritik. Bildungsexperten und Institutionen aus ganz Deutschland verfassten Protestbriefe, die Liste der Absender reichte von Universitätsprofessoren bis zum Jugendrat in Lorsch. Der Bergsträßer Kreistag forderte in seiner Sitzung im Dezember das Bistum auf, seine Entscheidung zu überdenken und das Haus am Maiberg weiter zu betreiben. Eine Online-Petition gegen die Schließung wurde bereits von über 2200 Menschen unterzeichnet.

Ob das alles etwas nützt, bleibt äußerst fraglich. Zum einen hat das Bistum schon verkündet, es wolle die Arbeit des Hauses am Maiberg in die Akademie Erbacher Hof in Mainz integrieren. Zum anderen lässt sich nach allen Erfahrungen die Kirchenleitung von Beschlüssen dieser Art nicht mehr abbringen. hol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020