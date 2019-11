Haushalt auf Rekordhöhe

Berlin.Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sieht Deutschland finanziell gut gewappnet für die Zukunft. Der Bundesfinanzminister verteidigte am Dienstag im Bundestag den Haushalt 2020. Die Bundesregierung steigere die Investitionen etwa für mehr Klimaschutz, gebe mehr Geld für soziale Aufgaben aus und verringere steuerliche Lasten, sagte Scholz. „Ich finde, das ist eine gute Leistung.“

Die Opposition im Bundestag hat dagegen die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung und die dafür geplanten Ausgaben scharf kritisiert. Im Klimapaket sei kein Konzept erkennbar, sagte die FDP-Haushaltsexpertin Ulla Ihnen am Dienstag in Berlin. Es werde viel Geld zur Verfügung gestellt, das nicht abgerufen werde. Sie forderte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf, ineffiziente Programme zu streichen und den Umweltetat technologieoffener zu gestalten.

Abstimmung am Freitag

Umweltministerin Schulze und die Union verteidigten das Klimapaket. Klimafreundliches Verhalten werde einfacher und billiger, klimaschädliches Verhalten teurer und weniger attraktiv, sagte sie. Scholz bekräftigte außerdem seinen Vorstoß, hoch verschuldeten Kommunen finanziell zu helfen, damit diese wieder investieren können. Außerdem thematisiere der Etat Zukunftsaufgaben: Die Regierung stärke die Bahn, fördere den Umbruch in der Autoindustrie, investiere in den Ausbau von Kitas und in eine bessere Ausstattung von Schulen.

Der Etat 2020 sieht insgesamt Ausgaben von 362 Milliarden Euro vor. Die Investitionen des Bundes sollen auf ein Rekordniveau von fast 43 Milliarden Euro steigen. Der Bundestag stimmt am Freitag über den Haushalt ab. dpa

