Heftige Kritik an London

London.Der Chef der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair, Michael O’Leary, hat die seit Montag geltende Quarantänepflicht für Einreisende nach Großbritannien scharf kritisiert. Im BBC-Radio bezeichnete er die Regelung als „irrational, ineffektiv und komplett undurchführbar“. Er warnte vor einem „unermesslichen Schaden“ für die Luftfahrtbranche und die britische Tourismusindustrie. Die britische Fluggesellschaft British Airways droht der Regierung in London wegen der Regelung inzwischen mit rechtlichen Schritten. Auch aus Deutschland kommt Kritik: „Die pauschale Anordnung einer Heimquarantäne für alle Reisenden ist nicht verhältnismäßig“, teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft mit. Einreisende nach Großbritannien müssen seit dieser Woche an der Grenze ihre Adress- und Kontaktdaten hinterlassen und zwei Wochen in Quarantäne gehen. dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.06.2020