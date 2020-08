Heidelberg.Für die international beliebte Romantikdestination Heidelberg ist das Minus bei Auslandsgästen, die im Mai und Juni quasi gar nicht anreisten, besonders bitter. Die Angst vor Insolvenzen geht um. Erst kürzlich hat eines der ältesten Hotels der Stadt seine Türen geschlossen. „Schade, dass wir Sie diesmal nicht begrüßen konnten“, „Bitte kommen Sie bald wieder“, „Heidelberg vermisst Sie“: So oder so ähnlich haben die Mitarbeiter von Heidelberg Marketing nun persönlich Postkarten an 600 Storno-Kunden beschrieben und verschickt. Eine von vielen Anstrengungen während der Corona-Pandemie, die Geschäftsführer Mathias Schiemer beschreibt: „Das war viel Arbeit, aber die Rückmeldungen waren sehr positiv – und die eine oder andere Absage konnte auf diese Weise wieder zurückgeholt werden.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020