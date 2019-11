Heil und Busse stellen aus

Gemeinsame Sache machen die beiden Künstler Loraine Heil und Horst Busse in Busses Atelier in der Bergstraße 35 in Weinheim. Dabei zeigt das Künstlerpaar, dass es auf ganz verschiedenen Gebieten, von Malerei über Skulptur bis zur Installation, seinen eigenen Stil entwickelt hat. Während Busse in seinen Bildern mit erdigen Farben in Kombination mit Naturmaterialien eine ruhige und zugleich kraftvolle Kunstsprache wählt, legt Loraine Heil mit ihren vielflächigen Würfeln, sogenannten Polyedern, einen enormen Variationsreichtum an den Tag. Eröffnet wird die gemeinsame Ausstellung am Freitag, 15. November, 19 Uhr, im Atelier. dra

