Heile Welt gerät ins Wanken

„Bühne frei“ heißt es bald wieder bei den Lützelsachsener Kirchenmäusen. Sie zeigen den Schwank „Baby wider Willen“ aus der Feder von Bernd Gombold. Die heile Welt der Gemeinde Lützelsachsen droht ins Wanken zu geraten. Das „Unheil“ naht in Person des Landstreichers Theo, der mit seinem alten Kinderwagen durch die Lande zieht. Immer wenn der auftaucht, passiert etwas Dummes oder es bekommt jemand ein Kind. Zur selben Zeit kommt Christa Himmelreich, die Frau des Bürgermeisters, von ihrer Kur zurück. Da ihr viel beschäftigter Mann sie nicht am Bahnhof abholen kann, gerät sie in Stress und vertauscht eine Reisetasche. Und dies hat Folgen.

Die Vorstellungen finden statt im evangelischen Gemeindezentrum Lützelsachsen, Kurpfalzstraße 4, am Samstag, 9. März (Familienabend), Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr; am Sonntag, 10. März (Theaternachmittag), Beginn ist 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. Beide Tage sind mit Bewirtung, am Samstag gibt es zusätzlich eine Tombola; außerdem singt der Kirchenchor.

Karten sind an der Abend-/Tageskasse und im Vorverkauf bei Schreibwaren Ludwig, Weinheimer Straße 39, erhältlich. Spenden für die Tombola sind herzlich willkommen. Diese können bis Donnerstag, 7. März, abgegeben werden bei Marga Keil, Hirtengasse 13, Barbara Forstmeyer, Klosterhofstraße 14 und Ursula Gürth, Sommergasse 33/1. wn

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019