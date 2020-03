„Heilen ohne Pille und Skalpell“

Der Naturheilverein Viernheim, Weinheim und Umgebung lädt am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr zu einem Film und zur Diskussion in die Villa Titiania in der Birkenauer Talstraße 11 nach Weinheim ein. Der Titel des Films lautet: „Heilen ohne Pillen und Skalpell.“

Dazu schreibt der Verein: Wenn Patienten ohne schulmedizinische Behandlung vollkommen genesen, stehen Ärzte vor einem Rätsel: Der Körper selbst lässt eine Erkrankung verschwinden.

Solche Spontanheilungen gibt es immer wieder, verfügt doch unser Körper über eigene Organismen, um Krankheit und Verletzung zu überstehen. Alternative Heilmethoden können diese Selbstheilungskräfte unterstützen und werden inzwischen auch in ausgewählten Kliniken in Deutschland komplementär eingesetzt. Darüber informiert der Film und wird anschließend diskutiert. wn

