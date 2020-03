Heimat von Goethe und Schiller

In Zeiten der Coronakrise rückt auch das Reiseland Thüringen virtuell näher zusammen und präsentiert sich mit unterschiedlichen digitalen und inspirierenden Angeboten. In der Kulturstadt Weimar geht in die berühmte und nicht minder faszinierende Herzogin Anna Amalia Bibliothek.

Keine geringeren als Goethe und Schiller machen den Einstieg in die virtuelle Tour durch Weimar: das berühmte Goethe- und Schiller-Denkmal vor dem Weimarer Nationaltheater ist der perfekte Einstieg in die Klassikerstadt Thüringens.

Denn in Weimar tummelte sich einst die geistige Hautevolee des 18. Jahrhunderts zum gemeinsamen Austausch.

Die Herzogin Anna Amalia lud regelmäßig zum Musenhof ein und versammelte dabei Dichter und Philosophen um sich wie Herder, Wieland und Goethe.

Deutsche Klassik

Letzterer legte gemeinsam mit Schiller den Grundstein für eine neue Epoche – ihre Werke bilden die Kernstücke der deutschen Klassik. Bis heute können die authentischen Schauplätze sowie originalen Handschriften in der Unesco-Welterbestadt Weimar bestaunt werden. Infos gibt es unter www.thueringen-entdecken.de.

Einst war sie Arbeitsplatz von Goethe, Herder, Schiller und Wieland, heute ist sie Unesco Weltkulturerbe und eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Klassikerstadt Weimar: die Herzogin Anna Amalia Bibliothek.

Im Rokokosaal

Bei einem virtuellen Rundgang durch den berühmten Rokokosaal, der seit Mitte des 18. Jahrhunderts bedeutende Teile der fürstlichen Sammlungen wie Bilder, Büsten und vor allem Bücher beinhaltet, lässt sich die Aura vergangener Zeiten spüren.

Verschiedene 360-Grad-Panoramen ermöglichen es, den Saal in unterschiedlichen Zuständen zu sehen: vor dem Brand, nach dem Brand in 2004 und nach der Restaurierung.

