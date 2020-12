Heimway statt Maiway

Bensheim.Kultur in Krisenzeiten? Für Künstler, Kulturschaffende, Veranstalter – die gesamte Branche mit allen Jobs, die daran hängen – stellt die Corona-Pandemie eine bisher nie dagewesene Existenzbedrohung dar. Auch in Bensheim kämpfen die Spielstätten und Festivalorganisatoren um ihre Zukunft und suchten zugleich nach Ideen, wie man Unterhaltung in Ausnahmesituationen bieten kann.

Betroffen waren unter anderem das Musiktheater Rex und Harry Hegenbarth mit seiner Showmaker-Agentur. Für die Rex-Chefinnen Margit Gehrisch und Martina Wagner war es in den ersten Monaten ein harter Kampf, bis sie zwischenzeitlich wieder Konzerte in der alten Güterhalle veranstalten durften – natürlich längst nicht in gewohntem Umfang und bei vollem Haus.

Autokonzert im Mai

Ein erstes Ausrufezeichen setzte das Rex in Kooperation mit Hegenbarth Ende Mai, als man gemeinsam ein Auto-Konzert auf dem Parktplatz vor dem Musiktheater auf die Beine stellte. Die Bergsträßer Bands Sam’s Living Room, The Galazzos und den Bergsträßer Allstars traten auf, um mit dem Erlös die Musiker in der Region zu unterstützen.

Harry Hegenbarth selbst musste in diesem Jahr die Absage sämtlicher Festivals verdauen, lediglich in Pfungstadt konnte er im Spätsommer in abgespeckter Form mit „Phungo“ aufwarten. Um kreative Formate war der 41-Jährige aber dennoch nicht verlegen. Weil das Musikfestival Maiway ebenfalls ins Wasser fiel, erfanden er und sein Team mit „Heimway“ eine Alternative, die sich sehen und hören lassen konnte.

Zwölf Bands als Guerillamusiker

Zwölf Bands tauchten plötzlich an verschiedenen Ecken in Bensheim und den Stadtteilen auf, spielten ein paar Lieder und zogen zum nächsten Gig weiter. Immer mit Abstand und Überraschungseffekt. Übertragen wurde alles via Live-Stream, Harry Hegenbarth und Florian Schmanke moderierten den Spaß in den Räumen von Showmaker, formvollendet durch eine Plastikscheibe getrennt. Als Schmankerl am Rande konnten sich über Ebay Musikfans ein Kurzkonzert von Rico Bravo, DNS und Parallel in den Garten oder Hof holen. Live und in Farbe, direkt am gleichen Abend. Eine kreative Art der Geldbeschaffung, die ein paar hundert Euro für den guten Zweck einbrachte.

Aus allen Einnahmen wurden die Gastronomen, Techniker und Standbetreiber unterstützt, die bei Maiway dabei gewesen wären. Zudem profitierte die Deutsche Muskelstiftung vom Benefiz-Euro. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020