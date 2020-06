Helfen als Bedürfnis

Tauberbischofsheim.Wechsel an der Spitze der IG Metall Tauberbischofsheim: Gerd Koch tritt als 1. Bevollmächtigter ab und übergibt sein Amt an Harald Gans. „Die Arbeit hat mir stets viel Spaß gemacht“, sagte Koch im Gespräch mit den FN. Es sei ihm immer ein Bedürfnis gewesen, Menschen zu helfen. Die IG-Metall-Verwaltungsstelle Tauberbischofsheim betreut 17 000 Beschäftigte und hat 8000 Mitglieder in den beiden Landkreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald.

Die Gewerkschaft bezeichnete Koch als einen „ganz wichtigen Punkt in meinem Leben“. 25 Jahre hatte er der Geschäftsstelle in Tauberbischofsheim angehört und war zehn Jahre 1. Bevollmächtigter. Im Ruhestand will er eines auf keinen Fall machen – jeden Tag Hecken schneiden.

