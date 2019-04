„Hellboy – Call of Darkness“ überdreht völlig

Fast als ob der Teufel aus dem Kasperletheater das Sams vermöbelt: Manche Szenen in dem Mystery-Superheldenstreifen „Hellboy – Call of Darkness“ wirken belustigend, ja lächerlich, wo sie beeindrucken oder gar verängstigen sollten. Dabei war zumindest der erste „Hellboy“-Film von Star-Regisseur Guillermo del Toro mit Ron Perlman hinter der animierten Fassade des teuflisch-spätpubertären Dämonen sehenswert und für 2004 technisch ein Meilenstein. Nun ist man bei den visuellen Effekten eigentlich noch deutlich weiter, mit David Harbour („Stranger Things“) hat sich eigentlich ein idealer Perlman-Nachfolger gefunden, Milla Jovovich glänzt regelrecht als seine finstere Gegenspielerin aus der Artus-Ära und das aus den Handlungslinien von vier Comicvorlagen zusammen gepuzzelte Drehbuch ist eigentlich nicht mal sonderlich konfus. Trotzdem entsteht ein Film wie ein Autounfall: Man kann nicht wegsehen, weil man wissen will, wie schlecht wohl erst das Ende wird. Das liegt an zum Teil irgendwie schief wirkenden Animationen sowie der fast immer restlos un- bis übermotivierten Splatter-Action, bei dem die Gedärme dem Zuschauer auf dem albernen Kindergarten-Niveau von „Hänsel und Gretel: Hexenjäger“ um die Ohren fliegen. Wobei Kinder das Werk natürlich nicht sehen dürfen, freigegeben ist es – erstaunlicherweise schon – ab 16 Jahren. Die Schuld an dem Desaster muss man Neil Marshall geben. Der britische Regisseur hat für den Werwolf-Film „Dog Soldiers“ (2002) und den Hochspannungsthriller „The Descent“ (2005) Anerkennung geerntet. Aber bei seinem ersten Spielfilm mit 50-Millionen-Dollar-Budget überdreht der 48-Jährige völlig. jpk

