Hickhack um Grünstreifen beendet

Der Ortschaftsrat Lützelsachsen stimmt für den Verkauf des Grünstreifens.

Für den Eigentümer des Grundstücks Weinheimer Straße 104, an der Einmündung des Klingenhohlwegs gelegen, ist es ebenso ein Happy End wie für die Stadt Weinheim: Der Mann kann einen zusätzlichen Parkplatz errichten und die Stadt hat einen 44 Quadratmeter großen, pflegeintensiven Teil der Grundstücksecke los für einen Kaufpreis von 675 Euro pro Quadratmeter. Im Mai 2014, als erstmals im Ortschaftsrat und im Gemeinderat über das Eck gesprochen worden war, hatte der Quadratmeterpreis noch 610 Euro betragen. Lützelsachsens Ortschaftsrat befürwortete in seiner jüngsten Sitzung den Verkauf des Grundstücks. Den Beschluss kann der Gemeinderat kommenden Mittwoch fassen.

Ursprünglich trieb die Anwohner bei einem Verkauf die Sorge um, der Bauherr könne die Erweiterung seines Grundstücks dazu nutzen, noch größer zu bauen. Auch der Wegfall der Grünfläche, die damit verbundene Schaffung einer privaten Stellfläche und der Wegfall von Parkmöglichkeiten im öffentlichen Straßenraum des Klingenhohlwegs wurden bemängelt. Die Verwaltung begrüßt allerdings, wenn auf privaten Grundstücksflächen Parkmöglichkeiten geschaffen werden, heißt es in der Sitzungsvorlage, die befürwortet wurde. Der Erlös für die Stadt aus dem Verkauf beträgt 29 250 Euro.

Auch die Blühende Badische Bergstraße war Thema der Ortschaftsratssitzung. „Gehen Sie sie mal suchen“, meinte Roland Robra etwas provokant zu den Ortschaftsräten, als er über den Entwicklungsplan mit integriertem Mindestflurkonzept und Biotopvernetzungskonzept sprach. Er soll künftig die Handlungsgrundlage für Maßnahmen des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) bilden.

Beweidung durch Schafe

Auch in Lützelsachsen gibt es eine Menge Grundstücke, die zugewachsen sind. Hecken und Büsche haben sich über die Jahre hinweg ausgebreitet. Im Zuge von ILEK soll wieder Bewegung in die Pflege kommen. Das kann durch Beweidung durch Schafe oder mit Arbeitseinsätzen erfolgen. Der Entwicklungsplan enthält 240 Maßnahmen, die meisten zur Landschaftspflege. Sie sind in unterschiedliche Prioritätsstufen eingeteilt. Lila ist die Stufe 1 gekennzeichnet, rot Stufe 2 und Orange Stufe 3.

„Dieser Entwicklungsplan ist ein Riesenwerk“, sagte Robra. Naturschutzbehörde, Naturverbände und viele andere arbeiteten an seiner Entstehung mit. „Nun haben wir zum ersten Mal eine solche Planung für die Bergstraße“, war Robra begeistert. Er betonte, dass der Plan rechtlich nicht bindend ist wie beispielsweise ein Flächennutzungsplan. Trotzdem wird er öffentlich ausgelegt, um künftig auch für bestimmte Maßnahmen eventuell Förderungen bekommen zu können. „Ich führe gerne mit Grundstücksbesitzern Einzelgespräche und ermuntere sie, die Fläche wieder zu säubern oder zu bepflanzen“, sagte Robra. So sollen wieder in Teilbereichen Weinbau und Streuobst statt Brombeerhecken und Büsche die Landschaft zieren. Dem konnten Ortsvorsteherin Doris Falter und die Ortschaftsräte Andrea Reister, Christian Lehmann, Hermann Kampfl, Dr. Hans-Jochen Hüchting und Rolf Emenlauer nur zustimmen. dra

