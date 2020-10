Hier spielte sich das Leben ab

Bad Mergentheim.Wenn man durch die stillen Gassen der ehemaligen Deutschordensstadt geht, begegnet man kaum mal einem Passanten. Manchmal kommt jemand zur Haustür heraus. Aber ansonsten scheint es menschenleer zu sein. Man bekommt fast den Eindruck, dass sich das Leben in den Gassen heutzutage vor allem nur noch hinter den Gardinen abspielt.

War das früher auch so? Nein, früher hat sich das Leben in den Gassen mit den vielen Hausbewohnern in beengten Wohnverhältnissen, wo jeder jeden kannte, sehr lebhaft vor der Haustür abgespielt. Eindrucksvoll schildert dies Wilhelm Bamberger, der seinen „Einstand“ in der Törkelgasse 1925 hatte und 2002 alte Erinnerungen an das Leben und Treiben niedergeschrieben hat.

