Hier und jetzt leben

Je länger das Spiel dauert, desto weniger Zeit bleibt!“ Fußball-Fans werden sich sicher an dieses legendäre Zitat des Sportreporters Marcel Reif erinnern. Man findet es heutzutage in vielen Rubriken zum Thema „Sportwitze“. Sicherlich nicht zu Unrecht. Oder doch nicht?

Marcel Reif hat unwissentlich eine banale Aussage getan und dabei den Nagel der Lebensweisheit auf den Kopf getroffen: Jeder Tag, der vergeht, verkürzt unser Leben genau um diese Zeitspanne. In Zeiten wie dieser mit Corona, Klimawandel, Gewalt durch Islamismus und Radikalismus kommen mir in dieser eher nebligen und trüben Jahreszeit öfter Gedanken der Vergänglichkeit. Vor allem auch über das, was mein Leben anbetrifft. Allerheiligen, Reichspogromnacht, Totensonntag – all das erinnert zusätzlich daran.

Was kommt danach?

Memento mori – gedenke Mensch, dass du sterblich bist – ist ein uraltes Reflexionsmuster menschlichen Daseins. Die entscheidende Frage ist aber die: Wie gehe ich damit um? Verfalle ich in Depression, in Resignation? Nein, danke! Es muss noch andere Lösungen geben. Ich gehe selbst auf Spurensuche und werde fündig. Beim Liedermacher Reinhard Mey, der vor Jahren ein wunderschönes Lied komponiert hat mit dem Titel „Du hast mir schon Fragen gestellt“. In diesem Song beschreibt er, wie ihn sein Sohn mit der Frage konfrontiert, was denn nach dem Tod komme. Sein Junge fordert den Musiker heraus, denn zunächst findet er keine Antwort. Aber je länger er nachdenkt, desto klarere Bilder erscheinen vor seinem Auge. Er stellt sich das Sterben vor wie ein helles Tor, durch das wir gehen werden.

Das deckt sich mit vielen Erfahrungen von Menschen, die Nahtodeserlebnisse hatten. „Vielleicht ein Meer, vielleicht auch nichts.“ Wir wissen es nicht, vielleicht helfen uns Bilder. „Ein Park mit grünen Bänken … ein Raum der Schwerelosigkeit, ein guter Platz, um dort zu bleiben.“ So wünscht sich der Liedermacher den Himmel, von dem die Christenheit spricht und von dem wir genau so wenig wissen wie Reinhard Mey und alle anderen auch. Niemand ist von dort zurückgekehrt, um zu beschreiben, was dort ist.

Das Beste daraus machen

Also weiter in den Bildern: „Ein Ort des Friedens und der Gelassenheit“, wo Angst, Leid, Zwietracht keine Rolle mehr spielen. Und diejenigen dort zu wissen, die wir lieben und geliebt haben. Die Hoffnung auf ein Wiedersehen gibt vielen Menschen Trost und Kraft beim Abschiednehmen und Trauern. Die letzte Zeile seines Liedes ist für mich die, die mich am meisten berührt: „Und der Gedanke irgendwann auch durch dies Tor zu gehen, hat dann nichts Drohendes; ermahnt uns eben, jede Minute bis dahin wie ein Geschenk mit wachem Sinn, in tiefen Zügen zu erleben.“

Dieser Gedanke, dieses Vermächtnis hat für mich tatsächlich etwas sehr Kraftvolles. Jeden Tag neu als Geschenk annehmen. Jeden Tag versuchen, das Beste daraus zu machen. Das Vergangene ist nicht mehr da und das Morgen kommt von alleine. Hier und jetzt leben und lieben. Es klingt einfach – ist Herausforderung und Geschenk gleichzeitig. Vielleicht hilft es dem ein oder der anderen, in diesen Zeiten innerlich zu überleben und trotzdem mit Lust und Freude durchs Leben zu gehen. Ich wünsche es jedenfalls vielen.

Andreas Korol

Diakon in der

Stadtkirche Heidelberg

Samstag, 28.11.2020