Hilfe für Betroffene

Rhein-Neckar.Asbest galt lange Zeit als Wundermittel. Die faserförmigen Silikat-Minerale überstehen Hitze bis 1000 Grad und isolieren gegen Wärme, Nässe, Schall und Säure. In rund 3000 Produkten wurde Asbest eingesetzt.

Doch seit 1993 ist der Stoff in Deutschland verboten. Denn: Die Fasern sind extrem krebserregend. Trotzdem seien bis dahin mehr als zweieinhalb Millionen Menschen durch ihre Arbeit mit Asbest in Berührung gekommen, heißt es auf der Internetseite des Bundesverbandes der Asbestopfer. Klaus Schuhmann, Vorsitzender der Asbestose Selbsthilfegruppe Rhein-Neckar und Experte auf dem Gebiet bei der IG Metall Mannheim, begleitet rund 20 Betroffene aus der Region – einige sogar bis in den Tod.

