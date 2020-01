Hilfe für den Mittelstand

Tauberbischofsheim/Bad Mergentheim.Um den Mittelstand bei den Herausforderungen der Zukunft direkt vor Ort zu unterstützen und Innovationspotenziale zu fördern, kommt das sechste „Popup Labor Baden-Württemberg“ in den Main-Tauber-Kreis. Am Montag, 10. Februar, eröffnet Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut den Aktionstag „Digitalisierung und Nachhaltigkeit für BW und weltweit“ im Deutschordensschloss Bad Mergentheim. Standorte der Veranstaltungen des „Popup Labor“ vom 5. bis 14. Februar sind der Campus Bad Mergentheim der Dualen Hochschule Baden-Württemberg im Schloss und das Technologie- und Gründerzentrum in Tauberbischofsheim. Die neuesten Informationen zu Beteiligungsmöglichkeiten und zum Programm sind unter www.popuplabor-bw.de zu finden.

