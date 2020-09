Hilfe für Fleischer

Odenwald-Tauber.Die Fleischer in der Region fürchten um ihre Existenz. Denn es gibt Bestrebungen, den Ausbildungsstandort Bad Mergentheim zu schließen. Deswegen wurde eine Petition gestartet, die von der Öffentlichkeit jetzt auch online unterstützt werden kann.

Schon seit Mitte Mai liegen in vielen Metzgereien in der Region Unterschriftenlisten aus. Seit Kurzem kann man sich auch online für die Rettung des Ausbildungsstandorts in der Großen Kreisstadt einsetzen – und so ohne großen Aufwand die Initiative tatkräftig unterstützen.

Schließlich betreffe das Problem nicht nur die künftigen Auszubildenden, sondern auch jene, die mit Vorliebe regionale, handwerklich gefertigte Fleisch- und Wurstwaren verzehren, so der Initiator der Petition „Ein Herz für Vielfalt“, Manfred Silberzahn aus Boxberg.

