Hilfreich für Einsatzkräfte

Stuttgart.Eine sogenannte Rettungskarte weist Hilfskräfte nach einem Unfall auf technische Besonderheiten und Technologien eines modernen Autos hin. Fahrzeugbesitzer sollten eine solche Karte hinter der Sonnenblende auf der Fahrerseite befestigen, rät die Expertenorganisation Dekra. Denn Rettungskräfte seien international so geschult, dass sie an dieser Stelle danach suchen. Ein Aufkleber am linken oberen oder unteren Rand der Frontscheibe kann zusätzlich auf die Rettungskarte aufmerksam machen. Autofahrer drucken diese am besten in Farbe aus und falten sie so zusammen, dass die bedruckte Seite innen liegt.

Das kann ein Ausbleichen verhindern. Neben Dekra bieten auch Automobilclubs wie der ADAC Karten zum kostenlosen Download an und verschicken Hinweisaufkleber. Die Karte ist wichtig, damit Hilfskräfte nach schweren Unfällen zum Beispiel wissen, wo sie die Blechschere oder den Spreizer an der Karosserie ansetzen können oder was zu beachten ist, damit der Airbag nicht nachträglich auslöst. Auch über die Lage von Batterie, Tank und stromführenden Teilen gibt sie Auskunft und soll damit zu einer schnelleren Rettung von Insassen nach einem Unfall beitragen. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019