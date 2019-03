Hilfswelle für Mosambik rollt

Beira.Das deutsche Technische Hilfswerk (THW) hilft in Mosambik nach dem verheerenden Zyklon „Idai“ mit der Trinkwasserversorgung. Man habe in dem Ort Nhangau nahe der schwer betroffenen Metropole Beira im Südosten Afrikas eine von zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen aufgebaut und teste derzeit die Qualität des Wassers, teilte das THW gestern mit. In dem Ort habe der Zyklon den Schachtbrunnen zerstört. Auch international ist eine breite Hilfswelle angelaufen. Auf unserem Bild werden Lebensmittel mit dem Hubschrauber geliefert. Ein älterer Mann ist allerdings beim Versuch gestürzt, einen Sack Reis zu ergattern. Am 15. März hatte „Idai“ weite Teile von Mosambik, Malawi und Simbabwe verwüstet. dpa

