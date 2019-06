Hits von1980 bis heute

Zum Start in das Pfingstwochenende steht die „Snap It –Dance Night“ mit DJ Gottes am Freitag, 7. Juni, um 21 Uhr im Beat Club Weinheim, Villa Titiania, Birkenauer Talstraße 11, an. Pop, Rock, Beat, Soul, RnB – das sind die Musikrichtungen, die immer in der Dance Night aufgelegt werden. Dazu Hits von 1980 bis heute.

Als musikalischen Meilenstein hat sich DJ Gottes bei seiner letzten Dance Night vor der Sommerpause Chris Rea ausgesucht. „I can hear your Heartbeat“, „Julia“ und „Josephine“– diese Songs wird DJ Gottes präsentieren.

Einlass zur Dance Night im Beat Club am 7. Juni (bei freiem Eintritt) ist ab 20 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es entweder an der Stadthalle oder beim benachbarten Supermarkt. Weitere Informationen auch im Internet unter www.beatclub-weinheim.de. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.06.2019