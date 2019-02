Hochgefühle in der Sonne

Wenige Grad über Null und Sonne satt: Der Frühling kündigt sich an. Momentan liegen in den Salzburger Alpen zwischen 2,50 und drei Meter Schnee auf den Bergen – fabelhafte Wintersportbedingungen also. Das gilt auch für den Shuttleberg, dem Herzstück des österreichischen Skigebiets Flachauwinkl-Kleinarl. Vor allem Familien, aber auch sportliche Fahrer sind hier bestens aufgehoben. Und: Dank des „Absolut Parks“, mit 1,5 Kilometern Länge der größte Snowpark der Alpen, erleben Freestyler wahre Hochgefühle.

Per Skibus-Shuttle kann auch das gegenüberliegende Gebiet Altenmarkt-Zauchensee mit genutzt werden. Beide Regionen (70 Abfahrtskilometer) gehören zur Salzburger Sportwelt, die dem Verbund Ski amadé angegliedert ist. Die Ski-amadé-Karte gilt in fünf Regionen Österreichs mit 760 Pistenkilometern.

Mit toppräparierten, breiten Pisten wartet Flachauwinkl-Kleinarl auf. Viele einfache (blaue) Abfahrten machen es Familien leichter. Der „Family Run“ etwa bietet zudem mit 19 Stationen schöne Ziele, am Ende wartet sogar eine Überraschung auf die jüngsten Skiasse. Denn an den Haltepunkten mit den „Crazy Dolls“, das sind lustige Tierfiguren, gibt es Zangen, mit denen eine Teilnehmerkarte (erhältlich an den Kassen in Flachauwinkl und Kleinarl) gelocht werden kann. Sind alle Stationen mit einem gestanzten Loch festgehalten, gibt’s beim Vorzeigen der Karte eine kleine Überraschung an einer Kasse.

Wem das zu umständlich ist, der lädt sich die „Family-Run-App“ (gratis) aufs Handy, die die Stationen bei einem kurzen Halt markiert (es erklingt ein Ton/Vibrieren auf dem Smartphone). Das macht übrigens nicht nur Kindern Spaß …

Das Skigebiet Flachauwinkl-Kleinarl bietet variantenreiche Abfahrten mit allen Schwierigkeitsgraden. Aber auch der Genuss kommt nicht zu kurz: Dafür sorgen urige Hütten mit großen Sonnenterrassen, zum Beispiel die Hubertus-alm. Bei einer Kaspressknödelsuppe und einem Spritzer Weißen (Bild) lässt es sich bis in die Spätnachmittagsstunden aushalten. Und: Von der Hubertusalm braucht’s nur eine Abfahrt bis zum Parkplatz am „Sunshine Express“. kaba

