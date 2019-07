Hochkaräter in glänzender Kulisse

„Im Grunde sind wir die Hochkaräter“, sagt Renate Barth lachend auf die Frage, welchen Wert das Gold auf den Kunstwerken der Ausstellung „Gold.Rausch“ hat. Wir, damit meint Barth sich selbst sowie Maren Appel, Gabi Englert, Christiane Hedtke und Lisa Lippuner. Fünf Künstlerinnen, die derzeit im kleinen Nothelferhaus in der Keplerstraße ausstellen. Unrecht hat Barth damit nicht: Jede Künstlerin trägt an dem Abend der Vernissage ein Goldelement, sei es eine Kette um den Hals oder Pailletten.

Allein die Räumlichkeiten des Nothelferhauses an sich sind „goldig“: Die Kombination aus gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre, dem spärlichen, behaglich-warmen Licht der Lampen, das die Goldelemente auf den Leinwänden zum Leuchten bringt, und die sparsamen Platzverhältnisse zaubern eine besonders intime Stimmung. „Schade, dass es schon so dunkel ist. Beim richtigen Lichteinfluss kommt das Gold erst ideal zum Schimmern“, sagt Lisa Lippuner.

Sie ergänzt in diesem Jahr als Gastkünstlerin das Weinheimer Künstlerkollektiv, das seit gut sechs Jahren im Rahmen des Weinheimer Kultursommers seine Werke präsentiert. Lippuner war vergangenes Jahr bei der Exposition noch Gast, diesmal ist sie selbst dabei.

Vielfältige Ansätze

Die Werke der Schweizerin festigten zudem die Idee, das Thema Gold für die diesjährige Ausstellung festzulegen. Denn Lippuner verarbeitet unter anderem Blattgold in ihren Collagen, wozu sie ihre jahrelangen Aufenthalte in Asien inspirierten: „Als ich in Malaysia vor über 20 Jahren Kunst studierte und mit dem Malen anfing, musste ich mit den Materialien vorliebnehmen, die es dort gab: Blattgold und Tempel-Acrylfarbe. Das Gold hat mich schon damals in diesem Land fasziniert, in den Tempeln mit ihren Goldelementen.“ Nicht umsonst lautet der Titel eines ihrer Werke „Golden Temple“. Aber auch die Dämmerung, die die Natur in goldenes Licht taucht und schimmernde Reflexionen hervorruft, hat Lippuner bei ihrer Arbeit inspiriert.

Und so bildet der gleichsam pompöse wie harmonisch-beruhigende Glanz des Edelmetalles die Grundlage für die unterschiedlichen Malereien, Fotografien, Fotografiken und lyrischen Texte, die bei der Vernissage zum Tragen kamen. Und ebenso vielfältig und unterschiedlich wie ihre Techniken sind auch die künstlerischen Ansätze der Frauen.

Von Alchimie bis Zarengold

Christiane Hedtke etwa legt sehnsuchtsvolle, seelenstreichelnde Worte auf die (Gold-)Waage und übersetzt die warme, glitzernde Wirkung von Gold ins Poetische. Maren Appel hingegen befasst sich mit dem geschichtlichen Aspekt, wonach Gold auch eine düstere Seite hat: „Man denke an Eroberung, an Ausbeutung und dass das Element den Herrschern vorbehalten war.“ Der Raum mit den Malereien der Kunsttherapeutin ist wie ein Eintritt in den fernen Orient, wo sich warme, rotgoldene Farben, Mandalas und arabische Zeichen mit türkisblauen Collagen abwechseln, auf denen Appel jene Länder repräsentiert, wo Gold geschürft wurde. Ein weiterer Ansatz Appels: „Luft und Wasser sind heutzutage mindestens so wertvoll wie Gold.“ Ihr Gold-ABC, ein Einleger für Sammel-Figuren am Hauseingang, durchwandert die Assoziationen von A wie Alchimie bis Z wie Zarengold.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt – das bringen die Fotografien von Renate Barth zum Ausdruck. Denn bei ihr kommt die Darstellung von Gold auch mittels des Schimmers von Regentropfen oder auch eines goldüberzogenen Sofas zur Geltung. Gabi Englert setzt Kontraste: Ihre digitalen Fotografiken sind geprägt von schnellen, fahrigen Bewegungen auf sanft degradiertem Untergrund – dann hängen da auch akkurate, meditative Punktmalereien (dot painting) nach dem Vorbild der Aborigines. Englert war es auch, die einige Steine vor dem Eingang platziert hat. „Rheingold“, erklärt sie augenzwinkernd. lim

