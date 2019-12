Hochwasser und Unwetter in Südeuropa

Venedig/Madrid/Rom.Schwere Unwetter haben am Wochenende weite Teile Italiens heimgesucht – und in Venedig (Bild) erneut das Hochwasser steigen lassen. In der Lagunenstadt im Nordosten des Landes wurde auch am Sonntag ein Wasserstand von 120 Zentimetern über dem normalen Meeresspiegel gemessen. Damit standen rund 30 Prozent der Stadt unter Wasser. Auch anderswo in Italien kam es zu Gewittern, starken Winden und Regen – und in deren Folge zu Erdrutschen. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben. Auch in Spanien und Portugal kamen durch den Sturm „Elsa“ mehrere Menschen ums Leben. In Südfrankreich wurde ein Segler vermisst, nachdem sein Boot bei Marseille gekentert war. In Deutschland wird das Wetter an Heiligabend nasskalt und ungemütlich. dpa (BILD: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019