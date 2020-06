Hochzeitstafel ohne Gäste

Mannheim.Rund 30 Hochzeitsdienstleister aus der Rhein-Neckar-Region haben sich am Dienstag im Schlosshof zur Aktion „Stand Up for Love“ (deutsch: „Steht auf für die Liebe“) zusammengetan. Sie haben eine festlich gedeckte Hochzeitstafel aufgebaut, die an den Stillstand in der Hochzeitsbranche erinnern soll. Die Aktion fand in insgesamt zehn Städten bundesweit statt. Initiiert wurde sie vom frisch gegründeten Bundesverband der Hochzeitsdienstleister (BVdH). Sie fordern: mehr Aufmerksamkeit für ihre Branche und mehr staatliche Hilfen. „Die Ersthilfe hat einen Monat überbrückt“, berichtet etwa Devrim Demirbüken, die ein Cateringunternehmen in Altrip leitet. Zudem wünscht sich die Branche einheitliche Hygienevorgabe, beispielsweise Regelungen, wann die Gäste Mundschutz tragen sollen. julb (Bild: Bluethner)

