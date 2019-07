Hörgeräte für höchste Ansprüche

Ketsch.Hörgeräte-Fachfrau Theresa Doktor (Hörakustikmeisterin) legt Wert auf Präzision und Klangerlebnis. Die neuen Im-Ohr-Hörgeräte (IdO) aus dem Audio-Service Atelier sehen nicht nur faszinierend aus, sondern sind auch kleine High-Tech-Wunder, die via Smartphone bedient werden können. Eigentlich viel zu schade, um sie einfach nur ins Ohr zu stecken. Die Unikate werden jedes für sich in Handarbeit aus hochwertigen Rohstoffen wie Olivenholz, Gold und Rhodium in Deutschland angefertigt.

Die Manufaktur ist seit Jahren Vorreiter im IdOSektor und arbeitet nur mit ausgewählten Akustikern zusammen. „Höreck“ hat die hohen Ansprüche des Ateliers in Löhne erfüllt und bietet jetzt als einer von wenigen Exklusiv-Partnern in der Region die neuen Hörsysteme an. „Mich haben die exklusiven Materialien mit ihrer hypoallergenen Eigenschaft überzeugt“, erklärt Hörakustikmeisterin Theresa Doktor. Im Gegensatz zu Silikon, das bei manchen Menschen Reizungen auslösen kann, sind Holz, Rhodium oder Carbon nämlich allergenfrei.

„Die neuen Modelle bieten durch ihren optimalen Sitz im Ohr ein natürliches Klangerlebnis und sind gleichzeitig kosmetisch unauffällig“, so Theresa Doktor, die im Höreck in Ketsch für „Brilliantes Hören“ sorgt. „Durch unser neues Fertigungsverfahren, 3D-Scan und 3D-Herstellung der Gerätegehäuse wird die Passgenauigkeit und der Tragekomfort der kleinen Meisterwerke stark verbessert – meisterlich und gleichzeitig individuell“, berichtet sie weiter.

Wer die neue IdO-Spitzentechnologie auf kleinstem Raum mit innovativen Ausstattungsdetails kennenlernen möchte, kann die Hörgeräte exklusiv bei der Hörakustikmeisterin testen. „Ich berate herstellerunabhängig“, betont Theresa Doktor, die auch Fabrikate anderer namhafter Hersteller vom Nulltarif- bis zum High-End-Gerät führt sowie passgenauen Gehörschutz für Musiker, Konzertliebhaber, Jäger und Sport-Schützen – immer mit persönlicher Beratung und höreck(x)zellentem Service. red/pr

