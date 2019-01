„Hörgeräte werden immer kleiner und leistungsfähiger“

Ketsch.Unser Gehör leistet jeden Tag Erstaunliches. Es ermöglicht uns die Kommunikation mit unseren Mitmenschen und lässt uns akustische Warnsignale erkennen. Damit eine Beeinträchtigung des Gehörs nicht zu einer Verminderung der Lebensqualität führt, sollte man einen professionellen Hörtest machen. Hörakustiker können mit individuell angepassten Hörgeräten und Hörhilfen reagieren, um Hörvermögen zu verbessern. Mit Markus Andrae, Inhaber von HÖRECK in der Enderlestraße 23, gibt es einen echten Experten in der Hörgeräteakustik. Nach über 30 Jahren Erfahrung in verschiedenen Unternehmen und Branchen sowie auf unterschiedlichen Hierarchieebenen hatte der Hörakustiker-Meister zuletzt sogar die technische Betriebsleitung eines bundesweit tätigen Unternehmens vor seiner Selbständigkeit inne. Von seinem professionellen Netzwerk und seinen Erfahrungen profitieren die Kunden immens. Markus Andrae stand uns zum Thema Schwerhörigkeit und moderne Hörakustik für ein Interview zur Verfügung.

Herr Andrae, wie bemerkt man überhaupt, dass man nicht mehr gut hört?

Markus Andrae: Bei vielen Menschen stellt sich eine Hörminderung schleichend ein und bleibt daher erst mal unbemerkt. Es gibt jedoch einige Anhaltspunkte, die man auf keinen Fall ignorieren sollte. Wenn man das Gefühl hat, andere Menschen reden zunehmend undeutlicher, wenn man öfter nachfragen muss, wenn man in geräuschvoller Umgebung nicht mehr so gut versteht, oder öfter Türklingel und Telefon überhört, dann sollte man auf jeden Fall aufmerksam werden. Vielen Betroffenen fällt es jedoch selbst erst mal nicht auf, dass sie schlechter hören als früher. Auch wenn sich andere wiederholt über die Lautstärke des Fernsehers oder des Radios beschweren, deutet das auf ein schwaches Gehör hin.

Als Hörgeräteakustiker-Meister beschäftigen Sie sich auch mit dem sozialen Leben Ihrer Kunden. Wie ist das zu verstehen?

Andrae: Das Gehör ist eines unserer wichtigsten Kommunikationsorgane. Wir verstehen die Welt, indem wir hören. Und wir werden Teil dieser Welt und des menschlichen Zusammenlebens, indem wir zuhören. Insgesamt führt ein Hörverlust daher immer zu großen Einschränkungen im Privatleben und beruflichem Alltag, außerdem zu Auswirkungen auf das Wohlbefinden und den Gesundheitszustand. Denn unbehandelter Hörverlust hat auch körperliche Folgen: Man fühlt sich müde, erschöpft und gestresst, Kopfschmerzen können einsetzen. Deshalb ist es so wichtig, die Hörfähigkeit wiederherzustellen, wenn das Hörvermögen nachlässt.

Dennoch fällt vielen Betroffenen der Gang zum Spezialisten erst mal schwer.

Andrae: Ja, die Hemmschwelle ist hier leider noch hoch. Lange Zeit haftete den Hörgeräten das Stigma des Alt-Seins an, da Hörprobleme nur Älteren zugesprochen wurden. Ein Hörverlust kann jedoch – ähnlich einer Fehlsichtigkeit – in jedem Alter auftreten. Zudem realisieren viele Menschen erst sehr spät, dass ihr Hörvermögen nachgelassen hat. Zu Beginn kann die verminderte Hörfähigkeit durch eine erhöhte Aufmerksamkeit kompensiert werden. Viele Betroffene suchen sich erst Hilfe, wenn der Hörverlust drastisch und der Leidensdruck hoch ist. Das ist fatal: Denn je früher eine beginnende Schwerhörigkeit behandelt wird, desto größer ist die Chance, die degenerativen Abbauprozesse der Hörbahnen aufzuhalten. Regelmäßige Hörchecks sind die beste Vorsorge, um mögliche Hörverluste frühzeitig zu erkennen. Zumal es heutzutage viele Behandlungsoptionen für schwerhörige Menschen gibt und Hörgeräte, die individuell an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden können.

Klobige, fleischfarbene Hörgeräte haben längst ausgedient. Was können die modernen Hörgeräte?

Andrae: Moderne Hörgeräte sind Mini-Computer, die weit mehr können als nur den Schall zu verstärken. Über spezielle Spracherkennungs-Algorithmen identifizieren sie Sprache und können diese auch in schwierigen Hörsituationen, wie zum Beispiel großen Gesprächsrunden, gezielt hervorheben, während nichtsprachliche Umgebungsgeräusche gleichzeitig reduziert werden. Viele Hörsysteme arbeiten vollautomatisch, das heißt die integrierte Software analysiert kontinuierlich die jeweilige Hörumgebung und passt die Hörgeräte an die jeweilige Situation an. Damit ermöglichen sie einen hohen Hörkomfort auch in anspruchsvollen akustischen Umgebungen. Die Ausstattung der Hörgeräte mit Wireless-Funktion ermöglicht außerdem, dass Audiodaten in Echtzeit zwischen den Hörsystemen beider Ohren ausgetauscht und abgeglichen werden. Auf diese Weise kann das „Elektronik-Ohr“ einen sehr natürlichen Höreindruck vermitteln. Die Digitaltechnik erlaubt zudem, die Hörsysteme exakt auf das Hörvermögen und die persönlichen Anforderungen ihres Trägers abzustimmen. Alles in allem sind die Helfer für die Ohren High-Tech-Wunder, die immer kleiner und leistungsstärker werden, kosmetisch unauffällig sind und einen hohen Tragekomfort bieten. Die Hörakustik bietet hier heute so viele Lösungen wie nie zuvor. Seit Neuestem gibt es sogar Hörsysteme mit Akkutechnik, damit ist das lästige Batteriewechseln Vergangenheit und die Handhabung sehr einfach.

Klingt vielversprechend, aber auch teuer!

Andrae: Wer krankenversichert ist, muss sich keine Sorgen machen. Es gibt durchaus leistungsfähige Modelle, deren Preis die Kassenzuzahlung nicht übersteigt. Betroffene sollten sich aber nicht von den Preisen abschrecken lassen. Einerseits sprechen wir hier über Verbesserung der Lebensqualität und andererseits über einen hohen Medizinstandard, welcher weltweit fast einzigartig ist. Wir haben hier in Deutschland die beste Ausbildung und die höchste Fachkräftedichte, gepaart mit einem hervorragenden Gesundheitssystem. Hier lohnt der Gang zum Spezialisten, der umfassend über die Hörsystem-Varianten in verschiedenen Preisklassen berät und bei der Auswahl des passenden Geräts – auch was den Preis betrifft – mit Rat und Tat zur Seite steht.

Die Anschaffung von Hörgeräten löst also alle Hörprobleme?

Andrae: Die Zusammenhänge sind kompliziert: Jedes Gehör ist so individuell wie der Mensch selbst. Und jeder Mensch hört anders, empfindet anders. Mit einer standardmäßigen Versorgung und professionellen Justierung von Hörgeräten werden Sie keine zufriedenstellenden Ergebnisse erreichen. Eine Hörberatung, von der Auswahl und Anpassung eines Hörsystems bis hin zur Feinjustierung ist ein Prozess, der auf den einzelnen Menschen zugeschnitten werden muss. Art und Umfang eines Hörverlusts müssen genauso berücksichtigt werden wie die unterschiedlichen Ansprüche an das Hören, die Lebenssituation eines Menschen und seine individuelle „Hörwelt“. Ich unterstütze und begleite meine Kunden auf diesem Weg: vom ersten Hör-Check bis zur Anpassung einer geeigneten Hörlösung. Mein Ziel ist, für jeden Kunden die für ihn optimale Lösung zu finden und die Einstellungen des Hörsystems zu optimieren, bis der bestmögliche Hörerfolg erreicht ist. Hörgeräte können das Ohr nicht heilen, aber in den meisten Fällen können sie hörgeschädigten Menschen helfen, ein normaleres Leben zu führen. Vielen Hörgeschädigten öffnet sich durch Hörgeräte eine ganz neue Welt.

Sie bieten einige Produkte exklusiv an. Was hat das für Vorteile für den Kunden?

Andrae: Vielen Kunden hilft der „Mainstream“ nicht wirklich weiter. Kreativität ist dafür notwendig. Dies ist in meinem Unternehmen oberste Maxime. Kunden werden bei uns individuell beraten und nicht nach einem Schema X. Deshalb schauen wir immer nach neuen Entwicklungen und so genannten „Nischen-Produkten“. Diese sind nicht wie Standardgeräte, welche in großen Stückzahlen produziert werden. Diese Produkte bedürfen besonderen Schulungen und Qualifikationen. Deshalb können diese nur von besonders geschulten Akustikern angepasst werden. MC

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019