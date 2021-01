Hoffen auf Ruhe

Kallstadt.Kallstadt im Kreis Bad Dürkheim war die Heimat von Trumps Vorfahren. Während der vierjährigen Amtszeit des Präsidenten ist der Ort mit 1200 Einwohnern zusehends in das Interesse von Öffentlichkeit und Medien gerückt. Damit, so hoffen viele in dem beschaulichen Dorf, ist nach der Amtsübergabe an Joe Biden Schluss.

„Gott sei Dank“, sagt ein älterer Mann, der in der Kälte steht, auf das Ende von Trumps Amtszeit angesprochen. Das Thema ist ihm sichtlich unangenehm, der Medienrummel in den vergangenen Jahren habe genervt. „Da habe ich mich immer verdrückt“, sagt der alteingesessene Kallstadter. Allen, die er in der Nachbarschaft kenne, sei der Zirkus irgendwann zu viel gewesen. „Wir hoffen, dass jetzt wieder Ruh’ is“, betont der Mann. Ortsbürgermeister Thomas Jaworek dagegen zieht eine positive Bilanz der für das Dorf besonderen vergangenen Jahre.

