Hoffnung auf baldigen Impfstoff

Mainz/Berlin.Ein effektiver Corona-Impfstoff rückt offenbar in greifbare Nähe: Als erste westliche Hersteller haben das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer am Montag vielversprechende Ergebnisse einer für die Zulassung entscheidenden Studie veröffentlicht. Demnach bietet ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Schwere Nebenwirkungen seien bislang nicht registriert worden, hieß es.

Biontech und Pfizer wollen voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, er gehe von einer parallelen Beantragung der Zulassung bei FDA und der europäischen Arzneimittelbehörde EMA aus. Mittlerweile werden auch die Vorbereitungen für Impfungen gegen das Coronavirus in Deutschland konkret. Fachleute empfehlen, angesichts anfangs wohl knapper Dosen bevorzugt Menschen mit besonders erhöhtem Risiko für schwere Verläufe zu impfen.

Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen hat in Deutschland den Höchstwert vom Frühjahr übertroffen. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) meldete am Montag, dass 3005 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. Davon werden 1688 (56 Prozent) invasiv beatmet. Der bisherige Höchststand war laut DIVI am 18. April mit 2933 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen erreicht worden.

Entlassung gefordert

Unterdessen gerät Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) nach dem Chaos bei der „Querdenken“-Demonstration in Leipzig zunehmend unter Druck. Die oppositionelle Linke forderte am Montag seine Entlassung. Auch in der schwarz-grün-roten Koalition knirscht es. „Im Innenministerium muss sich etwas ändern“, forderte der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Albrecht Pallas.

Die Grünen hatten Wöllers „Nichthandeln als Innenminister“ noch am Abend des Demo-Tages als „nicht mehr tragbar“ eingestuft und Konsequenzen gefordert. Die AfD bezeichnete ihn wegen dessen Kritik an der unabhängigen Justiz als „Fehlbesetzung“. Die Bundesregierung verurteilte die Missachtung von Auflagen und die Gewalt bei der Demonstration. dpa

